Вигорілі вулиці. Який вигляд має Вишневе після атаки РФ 6 липня (фото, відео)

Для людей, які залишилися без житла, організовано тимчасове розселення

У Вишневому на Київщині зафіксовано пошкодження 253 приватних житлових будинків. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, передає «Главком».

За даними влади, внаслідок таки загинуло дев’ять людей. Станом на вечір 7 липня у медичних закладах перебувало 18 постраждалих, яким надається вся необхідна допомога.

фото: Микола Калашник/Telegram

Калашник наголосив, що уже здійснено попередній огляд пошкодженого житла.

Будинки розподілені на три категорії:

Перша – будинки з незначними пошкодженнями, власники яких зможуть отримати компенсацію для самостійного відновлення в межах державних гарантій. Таких обʼєктів попередньо 115.

Друга – будинки, що потребують капітального ремонту. Їх відновлення планується за кошти державного та обласного бюджетів – 47.

Третя категорія – повністю зруйновані будинки, які потребують нового будівництва. Наразі таких будинків 91. Для них також буде забезпечено відновлення за кошти держави та області.

Також передбачається відновлення двох пошкоджених багатоповерхівок, а також зовнішніх інженерних мереж в кварталі. Станом на 7 липня було зафіксовано пошкодження 253 приватних житлових будинків. Також пошкоджено 27 багатоквартирних будинків, де вибито 1692 вікна. Надійшло 65 звернень від представників бізнесу щодо пошкодженого майна. Робота комісій триває, тому обсяги руйнувань ще уточнюються.

«Для людей, які залишилися без житла, організовано тимчасове розселення. Наразі у місцях тимчасового проживання перебувають 60 осіб, ще 160 людей тимчасово зупинилися у родичів та знайомих. Резерв місць для розміщення залишається достатнім, і за потреби його буде оперативно збільшено», – додав Калашник.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Вишневому 6 липня загинули та постраждали люди. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, місто зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни – пошкоджено близько 13 гектарів житлової забудови.

Зокрема, у Вишневому на Київщині через загрозу повторної детонації було проведено евакуацію жителів із небезпечної території.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування обставин вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки.

Як повідомлялося, об'єкт у місті Вишневе Київської області, на якому після російського ракетного удару в ніч на 6 липня сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України.