Російський дрон вдарив по АЗС у Запоріжжі: загинули двоє людей

Російський ударний безпілотник влучив по території автозаправної станції в обласному центрі

Серед поранених – восьмирічний хлопчик. Загалом травми дістали дев'ятеро людей

Унаслідок російської атаки на Запоріжжя загинули двоє людей, ще дев'ятеро дістали поранення. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За його словами, російський ударний безпілотник влучив по території автозаправної станції в обласному центрі. «Російський безпілотник ударив по території АЗС у Запоріжжі. Пошкоджені автівки, які там знаходилися», – повідомив Федоров.

Унаслідок атаки загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік.

Також поранення отримали дев'ятеро мирних жителів, серед яких – восьмирічний хлопчик. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, увечері неділі, 5 липня, Росія завдала удару по Запоріжжю. 13 людей отримали поранення, серед них – поліцейський, який помер під час реанімаційних заходів.

До слова, у ніч на 6 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Одним із головних напрямків удару стали Київ і Київська область.

У столиці внаслідок обстрілу загинули 15 людей, десятки дістали поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури та транспортна інфраструктура. На Київщині через ворожий обстріл загинуло вісім людей, ще 48 постраждали. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ударів і пошук людей під завалами.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Служби безпеки України та розвідки детального з'ясування обставин вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки.