Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: серед поранених дитина

Росія скинула чотири КАБи на Запоріжжя

Окупанти завдали чотирьох ударів по місту та району, зруйнували приватні будинки, а кількість постраждалих продовжує зростати

Російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок атаки зруйновано приватні будинки, виникли пожежі, а кількість постраждалих зросла до семи осіб. Серед поранених – чотирирічна дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами очільника ОВА, один із російських ударів припав по території приватного домоволодіння. Унаслідок влучання будинок був повністю зруйнований, після чого виникла пожежа. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу жінку, якій медики надали необхідну допомогу.

фото: Іван Федоров/Telegram

Згодом стало відомо, що поранення також дістав чоловік. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Унаслідок атаки пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки, господарські споруди й садові будинки.

фото: Іван Федоров/Telegram

На місцях ударів виникли пожежі. За інформацією обласної влади, на місцях працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Пізніше Іван Федоров повідомив, що кількість поранених збільшилася до семи. «Вже семеро поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район», – зазначив він.

Серед постраждалих – чотирирічна дівчинка, яка дістала поранення внаслідок удару керованою авіабомбою по приватній забудові Запоріжжя.

За словами начальника ОВА, на місці одного з влучань пожежа триває, а рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки російського удару.

Нагадаємо, що російські війська здійснили чергову атаку на Херсон, застосувавши безпілотники по цивільній інфраструктурі міста. Під удар потрапили автозаправна станція, транспортне комунальне підприємство та навчальний заклад. Внаслідок обстрілів є загибла та постраждалі.