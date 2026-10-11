Реактивні дрони долетіли до Прикарпаття: загинули троє людей (оновлено)
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що РФ атакувала обласний центр реактивним БпЛА
До Івано-Франківської області долетіли реактивні дрони. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна людина була поранена. Як інформує «Главком», про це увечері, 11 жовтня, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук.
«Внаслідок атаки БпЛА загинули двоє людей, ще одна людина травмована. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалому – одужання», – зазначила очільниця ОВА.
Пізніше Світлана Онищук повідомила, що постраждалий внаслідок атаки помер у лікарні, тож число жертв зросло до трьох.
Унаслідок атаки пошкоджено одну будівлю. Інформація про інші можливі пошкодження уточнюється.
Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив, що РФ атакувала обласний центр реактивним БпЛА.
«Може бути гучно! Працюватиме ППО», – написав мер.
Опіля Марцінків повідомив, що через атаку повилітали вікна у п'ятиповерхівці. Також пошкодило пекарню, котра працювала у будинку.
«Наші служби вже працюють на місці. Допоможемо закрити вибиті вікна. Відзавтра постраждалі мешканці та підприємці зможуть подавати заяви на допомогу в ЦНАПі – через «єВідновлення» та міську програму», – заявив мер Івано-Франківська.
О 19:09 у Повітряних силах України ЗСУ повідомили про реактивний дрон у напрямку Івано-Франківська. Як уточнює «Суспільне», серія вибухів пролунала у місті пролунала через 5 хвилин.
Нагадаємо, в Івано-Франківську внаслідок нічної російської атаки 9 жовтня загинула одна людина. Після обстрілу в місті виникли пожежі, зокрема загорілася будівля, суха трава та чагарники. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Також і ніч проти 10 жовтня російські війська п'ять разів атакували Івано-Франківськ.
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