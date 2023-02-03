Краматорськ: рятувальники завершили розбір завалів будинку
Кількість жертв удару зросла до чотирьох
Ввечері у четвер, 2 лютого 2023 року, з-під завалів житлового будинку в Краматорську Донецької області, який напередодні обстріляли російські окупанти, дістали тіло загиблої жінки. Таким чином кількість жертв удару зросла до чотирьох. Про це написала пресслужба ДСНС України.
«Усього з-під завалів деблоковано тіла чотирьох загиблих осіб, дві особи врятовано. Травмовано 18 осіб», – повідомили у відомстві.
На місці завалу було розібрано та вивезено 960 т будівельних конструкцій. Роботи завершено.
Усього до розбору завалу залучалось 221 осіб та 42 одиниці техніки.
Нагадаємо, що 1 лютого, пізно ввечері місто Краматорськ було атаковане з повітря. Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів.
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