Краматорськ: рятувальники завершили розбір завалів будинку

Кількість жертв удару зросла до чотирьох

Ввечері у четвер, 2 лютого 2023 року, з-під завалів житлового будинку в Краматорську Донецької області, який напередодні обстріляли російські окупанти, дістали тіло загиблої жінки. Таким чином кількість жертв удару зросла до чотирьох. Про це написала пресслужба ДСНС України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Усього з-під завалів деблоковано тіла чотирьох загиблих осіб, дві особи врятовано. Травмовано 18 осіб», – повідомили у відомстві.

6 фото На весь екран









фото: ДСНС

На місці завалу було розібрано та вивезено 960 т будівельних конструкцій. Роботи завершено.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усього до розбору завалу залучалось 221 осіб та 42 одиниці техніки.

Нагадаємо, що 1 лютого, пізно ввечері місто Краматорськ було атаковане з повітря. Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів.