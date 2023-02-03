Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Краматорськ: рятувальники завершили розбір завалів будинку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Краматорськ: рятувальники завершили розбір завалів будинку
Увечері 1 лютого росіяни вдарили по Краматорську
фото: ДСНС

Кількість жертв удару зросла до чотирьох

Ввечері у четвер, 2 лютого 2023 року, з-під завалів житлового будинку в Краматорську Донецької області, який напередодні обстріляли російські окупанти, дістали тіло загиблої жінки. Таким чином кількість жертв удару зросла до чотирьох. Про це написала пресслужба ДСНС України.

«Усього з-під завалів деблоковано тіла чотирьох загиблих осіб, дві особи врятовано. Травмовано 18 осіб», – повідомили у відомстві.

6 фото
На весь екран
фото: ДСНС

На місці завалу було розібрано та вивезено 960 т будівельних конструкцій. Роботи завершено.

Усього до розбору завалу залучалось 221 осіб та 42 одиниці техніки.

Нагадаємо, що 1 лютого, пізно ввечері місто Краматорськ було атаковане з повітря. Внаслідок російського ракетного удару в Краматорську зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів. 

Теги: окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київщина: ракета влучила у житлову будівлю
Київщина: ракета влучила у житлову будівлю
14 сiчня, 10:25
Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються
«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
7 сiчня, 11:51
місто Соледар Донецької області
Атака росіян на Соледар. Терористи визнали, що їм радіти не варто
11 сiчня, 09:39
Соледар під контролем ЗСУ
ЗСУ повідомили, хто контролює Соледар
11 сiчня, 10:52
Пентагон повідомив, коли ЗСУ можуть отримати Bradley
Пентагон повідомив, коли ЗСУ можуть отримати Bradley
11 сiчня, 13:34
У Білорусі спалахнув російський винищувач МіГ-31К: деталі
У Білорусі спалахнув російський винищувач МіГ-31К: деталі
19 сiчня, 13:05
Тривають важкі бої за Соледар
Не лише Соледар: Генштаб повідомив, де йдуть в атаку окупанти
14 сiчня, 19:18
Падіння гвинтокрила на Київщині, Донеччина під вогнем. Ситуація в регіонах на 18 січня
Падіння гвинтокрила на Київщині, Донеччина під вогнем. Ситуація в регіонах на 18 січня
18 сiчня, 10:37
Україна перебуває напередодні дуже активної фази на фронті
Розвідка повідомила, чого чекати на фронті у лютому-березні
31 сiчня, 21:41

Події в Україні

Викрито схеми Коломойського. Головна бухгалтерка «Укртатнафти» отримала підозру (фото)
Викрито схеми Коломойського. Головна бухгалтерка «Укртатнафти» отримала підозру (фото)
Краматорськ: рятувальники завершили розбір завалів будинку
Краматорськ: рятувальники завершили розбір завалів будинку
Росіяни вивели у Чорне море додатковий ракетоносій
Росіяни вивели у Чорне море додатковий ракетоносій
Офіс Генпрокурора оголосив підозру Пригожину
Офіс Генпрокурора оголосив підозру Пригожину
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Колаборанти заявляють про підрив автомобіля в Енергодарі (відео)
Колаборанти заявляють про підрив автомобіля в Енергодарі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
17K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
9333
Путін готує наступ на Київ: прем'єр Польщі назвав напрямки
7516
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg

Новини

У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
Сьогодні, 07:15
Скандальний чиновник із Міноборони розповів про свій «російський паспорт»
Вчора, 23:25
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
Вчора, 23:00
Розклад чемпіонату світу-2023 з біатлону
Вчора, 22:38
Резолюція ЄС щодо України, чистка кадрів у Міноборони. Головне за 2 лютого
Вчора, 21:22

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту