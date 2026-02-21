Збройний напад на бійців «Айдару»: з’явилися нові подробиці

Один із підозрюваних був п’яним – саме він не менш ніж чотири рази вистрілив по автомобілю «айдарівців»

Двох нападників затримали й повідомили їм про підозру в хуліганстві

Нападників на бійців 24 окремого штурмового полку «Айдар» у Кам’янському на Дніпропетровщині взяли під варту. Ними виявилися військовослужбовець у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ) та цивільний. Як інформує «Главком», про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, один із підозрюваних був п’яним – саме він не менш ніж чотири рази вистрілив по автомобілю «айдарівців» із предмета, зовні схожого на пістолет. Потім він розбив лобове та переднє бокове скло автівки руків'ям предмета.

Інший учасник відчинив передні пасажирські двері та почав бити по обличчю одного з військовослужбовців, завдавши йому легких тілесних ушкоджень – у того забій м’яких тканин носа.

Як кажуть у прокуратурі, на місці перебувало ще четверо людей, чию можливу причетність до правопорушення нині розглядають.

Двох нападників затримали й повідомили їм про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше в полку «Айдар» повідомили, що в одному з міст Дніпропетровської області група з шести невідомих людей напала на їхніх військовослужбовців, які перебували поза виконанням службових завдань, «займалися особистими справами, нікого не провокували та не вчиняли жодних дій до інших».

Нагадаємо, у селі Мамалига Дністровського району правоохоронці провели спецоперацію із затримання 39-річного чоловіка, який перебував у розшуку за вчинення військового злочину. Проте законні дії поліції зустріли активний опір з боку місцевих жителів, що змусило спецпризначенців застосувати зброю.

Також Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс суворий вирок 47-річному священнослужителю організації «Свідки Єгови». Чоловіка, який відмовився носити військову форму та виконувати обов’язки кухаря в їдальні територіального центру комплектування (ТЦК), визнали винним у самовільному залишенні місця служби. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.