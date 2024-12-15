Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води
Попередньо відомо, що Москва нібито домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі
фото з відкритих джерел

Залишики солдатів РФ все ще сподіваються на евакуацію з Сирії

У Сирії російським військам бракує питної води та продовольства. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії триває. Військових РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Асада збройні угруповання», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед російських солдатів ходять розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі  – йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців.

«На вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством. Залишики угруповання держави-агресора очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі», – додали в ГУР.

Також за даними розвідки, 14 грудня були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД з чкаловска до Хмейміма.

Раніше повідомлялося, що потенційна втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для здатності Росії спрямувати свою владу в Середземне море, діяти в Африці й загрожувати південному флангу НАТО. 

Аналітики ISW також заявляли, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії. 

Читайте також:

Теги: Сирія росія росіяни окупанти війна розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Супутникові знімки за 3 грудня свідчать про те, що всі кораблі, які Росія дислокувала в Тартусі, звідти зникли
Чому РФ виводить свої кораблі з морської бази Тартус в Сирії: аналіз ISW
4 грудня, 06:32
Сполучені Штати застосували стратегічні бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 та штурмовики A-10
США понад 75 разів вдарили по базах ІДІЛ у Сирії
9 грудня, 08:39
Російський диктатор Володимир Путін та президент Сирії Башар Асад
Крах режиму Асада в Сирії є поразкою Москви – ISW
9 грудня, 05:16
Ріяд Хіджаб може стати прем'єром Сирії
Хто очолить перехідний уряд у Сирії: версія Le Figaro
9 грудня, 12:47
Башар Асад з дружиною
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
9 грудня, 16:20
В Алеппо зривають портрет Башара Асада
«Лагідна дитина, яка не піднімала очей». Башар Асад: історія офтальмолога, що став диктатором портрет
9 грудня, 21:10
Сирію очікують значні політичні зміни
У Сирії може бути реалізована турецька модель управління
12 грудня, 11:57
Україна готова відправити зерно до Сирії для підтримки простих жителів – МЗС
Україна готова відправити зерно до Сирії для підтримки простих жителів – МЗС
13 грудня, 23:54
Депутат Держдуми запропонував відправити Асада в Маріуполь
Як Асаду отримати громадянство РФ? Депутат Держдуми знайшов несподіваний спосіб
13 грудня, 16:23

Соціум

Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води
Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води
У Керченській протоці тонуть два російські танкери: їх пошкодили хвилі
У Керченській протоці тонуть два російські танкери: їх пошкодили хвилі
Росія використовує для штурмів військових КНДР: аналітики ISW припустили, чим це може закінчитись
Росія використовує для штурмів військових КНДР: аналітики ISW припустили, чим це може закінчитись
У Швейцарії запустили найкрутішу у світі канатну дорогу
У Швейцарії запустили найкрутішу у світі канатну дорогу
Через стрілянину на півночі Франції загинуло щонайменше п’ятеро людей
Через стрілянину на півночі Франції загинуло щонайменше п’ятеро людей
На фестивалі у Таїланді невідомі кинули вибухівку в натовп: є загиблі і поранені
На фестивалі у Таїланді невідомі кинули вибухівку в натовп: є загиблі і поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
103K
Офіцер батальйону «Айдар» розповів, як воюють солдати із Північної Кореї
53K
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
22K
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій
16K
До України йде потужна хвиля снігопадів

Новини

Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
Вчора, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Вчора, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Вчора, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua