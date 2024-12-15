Російські війська зіткнулись зі ще однією проблемою в Сирії: бракує навіть питної води

Попередньо відомо, що Москва нібито домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі

Залишики солдатів РФ все ще сподіваються на евакуацію з Сирії

У Сирії російським військам бракує питної води та продовольства. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії триває. Військових РФ на деяких маршрутах супроводжують опозиційні до режиму Асада збройні угруповання», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед російських солдатів ходять розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі – йдеться про кількість до трьох тисяч військовослужбовців.

«На вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством. Залишики угруповання держави-агресора очікують на задіяні в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі», – додали в ГУР.

Також за даними розвідки, 14 грудня були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД з чкаловска до Хмейміма.

Раніше повідомлялося, що потенційна втрата російських баз у Сирії матиме серйозні наслідки для здатності Росії спрямувати свою владу в Середземне море, діяти в Африці й загрожувати південному флангу НАТО.

Аналітики ISW також заявляли, що швидкий крах режиму Асада в Сирії є стратегічною політичною поразкою для Москви. Це вкинуло Кремль у кризу, оскільки він прагне зберегти свою стратегічну військову базу в Сирії.