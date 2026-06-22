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Зеленський: Лукашенко отримував попередження, тепер настав час конкретних дій

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський: Лукашенко отримував попередження, тепер настав час конкретних дій
Зеленський зазначив, що Україна неодноразово звертала увагу на постачання Білоруссю палива для російської армії
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський розповів, що білоруське керівництво через канали розвідки та силових структур отримувало сигнал про припинення допомоги РФ 

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю «Єдиному телемарафону» заявив, що Білорусь неодноразово отримувала сигнали від України щодо необхідності припинити допомогу Росії. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема йдеться про ретранслятори, які використовуються для координації ударів російських та іранських дронів по українській території. За словами глави держави, питання ретрансляторів існує вже давно і пов’язане з жертвами серед українців. Він наголосив, що білоруське керівництво було поінформоване про проблему через канали розвідки та силових структур.

«Я пояснював йому (Лукашенко – «Главком»): демонстрація конкретних кроків. Крок номер один – ніякої технічної підтримки. Пряма підтримка ретрансляторів. Виключити це, зняти і показати нам, що це знято – і ми закінчили це питання. Так як це передавалось їм неодноразово, ми прийшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо все – що відбудеться за тиждень. Або вони, або ми», – сказав Зеленський.

Зеленський повідомив, що після його публічної заяви не отримував жодної реакції від білоруської сторони.

Також глава держави зауважив, що Україна неодноразово звертала увагу на постачання Білоруссю палива для російської армії. За його словами, Київ спочатку завжди намагається вирішувати подібні питання непублічно, однак у разі відсутності результату переходить до більш жорстких кроків.

Президент провів паралель із роботою щодо іноземних компаній, продукція яких використовується Росією для виробництва ракет. За його словами, після попереджень Україна передає партнерам інформацію для запровадження санкцій.

Як відомо, Володимир Зеленський заявив, що на щоденні обстріли Росії буде щоденна відповідь, яка постійно нарощуватиметься. 

За його словами, нещодавно новими дронами «Fire Point» було уражено нафтопереробний завод у Тюменському регіоні на прямій відстані 2070 км, хоча маршрут польоту становив 2,5 тис. км. Зеленський підтвердив, що у планах є розробка дронів, які долітатимуть на відстань понад 3 тис. км., оскільки Україні потрібен інструмент для дальніх ударів по російських військових заводах, нафтобазах і газових сховищах.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Володимир Зеленський

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