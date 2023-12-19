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Окупанти скидають на голови українських військових отруйний газ – CNN

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти скидають на голови українських військових отруйний газ – CNN
вУпродовж останнього тижня у районі Оріхова було зафіксовано дев’ять випадків, коли росіяни з дронів скидали їдкий та легкозаймистий газ
фото з відкритих джерел

За словами постраждалих солдатів, ворог спочатку використовує газ, щоб викликати паніку, після чого слідують звичайні обстріли

На Запорізькому напрямку українські військові стикнулися із новою загрозою – використанням окупантами отруйного газу у якості зброї. Про це повідомляє CNN.

За словами українського військового медика, впродовж останнього тижня у районі Оріхова було зафіксовано дев’ять випадків, коли росіяни з дронів скидали їдкий та легкозаймистий газ на українські позиції, що призвело до загибелі одного бійця.

За словами постраждалих солдатів, ворог спочатку використовує газ, щоб викликати паніку, після чого слідують звичайні обстріли або атаки БпЛА.

«Спочатку я побачив дим. Ми вибігли з траншеї, і раптом газ загорівся. Окоп був у вогні. Цей газ обпікає, засліплює вас, ви не можете дихати, вражає горло миттєво. У нас не було навіть секунди», – сказав один із військових.

Співробітник української розвідки на умовах анонімності повідомив, що росіяни використовують різновид CS – сльозогінний газ, який використовується під час масових заворушень і може тимчасово вивести людину із ладу через подразнення очей, носа, легенів та шкіри. Зазначається, що Конвенція ООН про заборону хімічної зброї забороняє використання засобів боротьби із масовими заворушеннями під час війни.

Триває 664-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та артилерійський засіб противника

Теги: окупанти газ війна

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