У Вашингтоні екстрено приземлився літак з міністром внутрішніх справ США

Маллін і кілька інших високопосадовців міністерства, які перебували на борту літака, не постраждали

Один із двигунів літака вийшов з ладу та загорівся

Літак Берегової охорони США, на борту якого перебував міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін, 2 вересня здійснив аварійну посадку в Національному аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Аварійна посадка сталася після того, як один із двигунів літака вийшов з ладу та загорівся.

«Пілоти Берегової охорони США зробили посадку на одному двигуні такою, ніби це звичайна справа. Жодної паніки, лише суцільний професіоналізм. Після приземлення пілоти сказали мені, що для них це було вперше!», – написав Маллін у дописі в X.

За даними видання, Маллін і кілька інших високопосадовців міністерства, які перебували на борту літака, не постраждали.

До слова, у серпні 2024 року літак Дональда Трампа здійснив аварійну посадку через виявлені на борту технічні несправності. Інцидент стався, коли Трамп вилетів до Бозмену, штат Монтана, щоб взяти участь у передвиборчому мітингу.