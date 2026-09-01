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Масована атака на Київщину: у Борисполі є загиблий, поранено вісім людей, серед них – дитина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Масована атака на Київщину: у Борисполі є загиблий, поранено вісім людей, серед них – дитина
Пошкоджений житловий будинок після російського удару на Київщині
фото: соціальні мережі

У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий будинок та підприємство

У ніч на 1 вересня Київщина зазнала масованого удару російськими ракетами та безпілотниками. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає «Главком».

У Борисполі ворожі удари пошкодили п’ятиповерховий житловий будинок. На парковці поруч із будівлею спалахнули автомобілі, пожежу вже ліквідували. З будинку евакуювали 48 мешканців. За попередніми даними, поранення отримали 8 осіб, серед яких є дитина. У усім постраждалим надають медичну допомогу.

Крім того, у Борисполі зазнало руйнувань місцеве підприємство. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще одна дістала травми.

На місцях влучань і падіння уламків працюють підрозділи ДСНС, медики, поліцейські та профільні служби. Триває ліквідація наслідків і фіксація пошкоджень, інформація уточнюється.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вже п'яту добу майже безперервно атакує Україну дронами, завдаючи ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі столичного регіону.  Зокрема, у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.

Також під час чергової повітряної атаки на Київщину російські війська завдали удару по селищу Стоянка Бучанського району. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в складські приміщення мережі магазинів «Аврора». 

До слова, розподільчий центр Dnipro-M у Києві отримав пошкодження через атаку Росії, можливі затримки з доставкою товарів. 

У Dnipro-M зазначили, що 29 серпня об'єкт потрапив під ворожий удар, однак серед співробітників ніхто не постраждав. Наразі компанія активно відновлює роботу та попереджає клієнтів про ймовірні невеликі затримки з відправками й ремонтом інструментів.

Теги: Київщина ракетна атака

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