Росія масовано атакувала Одесу: постраждала інфраструктура

В Одесі після серії вибухів спостерігаються перебої зі світлом

Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив про масовану ворожу атаку на місто у ніч на 1 вересня. Про це пише «Главком».

За словами Лисака, внаслідок обстрілу зазнала уражень інфраструктура:

«Масована ворожа атака на місто. Постраждала інфраструктура. Деталі зʼясовуємо».

У мережі зазначають, що Одеса перебуває під комбінованою атакою БпЛА та «Бандеролей». Після серії гучних вибухів у різних районах міста почалися проблеми з електропостачанням.

Ситуацію також прокоментував керівник ЦПД Андрій Коваленко. Він заявив, що ворог свідомо цілиться в енергетичні та цивільні об'єкти, а подібна ескалація є безглуздою та лише спровокує дзеркальні відповіді по території росії.

Як відомо, уночі 30 серпня російські війська завдали удару по Одеській області. Внаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Під ударом опинилися складські приміщення, де зберігалися продукти харчування для населення. Площа пожежі сягнула 3 тис. кв. м. Рятувальники вже ліквідували займання.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 29 серпня, російські війська атакували Ізмаїльський район на Одещині. Внаслідок удару загинула людина, ще троє дістали поранення.

Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. За даними ДСНС, також загорілися вісім вантажних автівок із продуктами харчування та суха трава поблизу.

До слова, російські війська атакували торговельні центри «Епіцентр» на Одещині. Внаслідок влучань спалахнули пожежі, один із торговельних центрів був повністю охоплений вогнем. Постраждали четверо людей.