Зеленський призначив тимчасового керівника Запорізької облдержадміністрації

Семікін також працював у команді Івана Федорова, коли той очолював Мелітополь

Виконання обов’язків голови області тимчасово покладено на Михайла Семікіна, який із 2024 року працює заступником очільника ОВА

Президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації на Михайла Семікіна. Відповідний указ №872/2026 глава держави підписав 4 вересня, повідомляє «Главком».

Згідно з документом, Семікін тимчасово виконуватиме обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Михайло Семікін народився 22 травня 1986 року в Мелітополі Запорізької області. Із 1 травня 2024 року він працює заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

До роботи в обласній адміністрації Семікін працював у Мелітопольській міській раді. Зокрема, у 2016 році він очолив відділ культури, а з 2019 року був керуючим справами виконавчого комітету міськради.

фото: скриншот указу президента України

Семікін також працював у команді Івана Федорова, коли той очолював Мелітополь. У 2024 році Кабінет міністрів погодив його призначення одним із заступників голови Запорізької ОВА. За даними офіційної біографії Запорізької ОВА, Семікін має кілька вищих освіт і науковий ступінь кандидата філософських наук.

Останні два роки Семікін залишався одним із заступників голови Запорізької ОВА та брав участь у роботі обласної адміністрації. Зокрема, він представляв ОВА під час заходів, пов’язаних із підтримкою військових та родин загиблих захисників.

Призначення Семікіна відбулося після рішення про зміну керівника Запорізької області. Іван Федоров залишає посаду голови Запорізької ОВА та, за повідомленнями ЗМІ, переходить на роботу до Києва. Водночас указ президента визначає Семікіна саме як тимчасового виконувача обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Варто нагадати, що Кабмін звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької ОДА та призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.