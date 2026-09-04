Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський призначив тимчасового керівника Запорізької облдержадміністрації

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський призначив тимчасового керівника Запорізької облдержадміністрації
Семікін також працював у команді Івана Федорова, коли той очолював Мелітополь
фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Виконання обов’язків голови області тимчасово покладено на Михайла Семікіна, який із 2024 року працює заступником очільника ОВА

Президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації на Михайла Семікіна. Відповідний указ №872/2026 глава держави підписав 4 вересня, повідомляє «Главком».

Згідно з документом, Семікін тимчасово виконуватиме обов’язки голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Михайло Семікін народився 22 травня 1986 року в Мелітополі Запорізької області. Із 1 травня 2024 року він працює заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

До роботи в обласній адміністрації Семікін працював у Мелітопольській міській раді. Зокрема, у 2016 році він очолив відділ культури, а з 2019 року був керуючим справами виконавчого комітету міськради.

Зеленський призначив тимчасового керівника Запорізької облдержадміністрації фото 1
фото: скриншот указу президента України

Семікін також працював у команді Івана Федорова, коли той очолював Мелітополь. У 2024 році Кабінет міністрів погодив його призначення одним із заступників голови Запорізької ОВА. За даними офіційної біографії Запорізької ОВА, Семікін має кілька вищих освіт і науковий ступінь кандидата філософських наук.

Останні два роки Семікін залишався одним із заступників голови Запорізької ОВА та брав участь у роботі обласної адміністрації. Зокрема, він представляв ОВА під час заходів, пов’язаних із підтримкою військових та родин загиблих захисників.

Призначення Семікіна відбулося після рішення про зміну керівника Запорізької області. Іван Федоров залишає посаду голови Запорізької ОВА та, за повідомленнями ЗМІ, переходить на роботу до Києва. Водночас указ президента визначає Семікіна саме як тимчасового виконувача обов’язків голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Варто нагадати, що Кабмін звільнив Івана Федорова з посади голови Запорізької ОДА та призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Запоріжжя кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський анонсував переговори з американцями
Зеленський анонсував візит представників Трампа до Києва найближчими днями
Вчора, 20:16
Таїсія Онофрійчук здобула золото Чемпіонату світу 2026 у вправі з обручем
Зеленський заявив, що гімнастка Онофрійчук «в сто разів сильніша» за всі російські танки
24 серпня, 12:42
Майже 400 дронів атакували Запоріжжя та область за добу
Росіяни завдали понад 500 ударів за добу по Запорізькій області
24 серпня, 08:03
Однією з найпоширеніших альтернатив був варіант додати до синьо-жовтих кольорів малиновий
Прапор міг бути іншим: який колір хотіли додати до синьо-жовтого стяга України
23 серпня, 15:50
Зеленський заявив, що чотири рази пропонував Михайлу Федорову різні варіанти подальшої роботи в команді
«Я пропонував йому чотири посади». Зеленський розповів, як намагався знайти спільну мову з Федоровим
23 серпня, 11:22
Зеленський написав Мадяру відкритого листа
Зеленський запросив прем'єра Угорщини Мадяра до Києва
20 серпня, 21:45
Зеленський: Наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії
Зеленський повідомив про ураження двох НПЗ у Росії
6 серпня, 11:14
Вес Стрітінг та Володимир Зеленський провели зустріч
Президент обговорив із міністром оборони Великої Британії захист України від балістики
5 серпня, 18:26
Найбільше таких злочинів зафіксовано на Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині
Генпрокурор розповів, скільки українців загинуло від «дронового сафарі»
4 серпня, 22:10

Події в Україні

Зеленський призначив тимчасового керівника Запорізької облдержадміністрації
Зеленський призначив тимчасового керівника Запорізької облдержадміністрації
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
Генштаб повідомив про зупинку двох важливих нафтопереробних заводів РФ
Генштаб повідомив про зупинку двох важливих нафтопереробних заводів РФ
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
У Києві втретє за день оголошували повітряну тривогу
У Києві втретє за день оголошували повітряну тривогу
Російська атака знищила вантажівки АТБ на Одещині
Російська атака знищила вантажівки АТБ на Одещині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
96K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
2 вересня, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
2 вересня, 11:36

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua