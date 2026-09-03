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Замість Сухомлина: стало відомо, хто очолить Агентство відновлення

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Замість Сухомлина: стало відомо, хто очолить Агентство відновлення
Перехід Федорова до Києва також означатиме зміну керівника Запорізької області
фото з відкритих джерел

Новим керівником установи стане нинішній очільник Запорізької ОВА 

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров залишить посаду та перейде на роботу до Києва. За даними джерел «Главкому» в уряді, він очолить Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури замість Сергія Сухомлина.

Іван Федоров може найближчим часом перейти з керівництва Запорізькою областю на роботу до столиці. За інформацією джерел «Главкому» в уряді, кадровий вибір на посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури зупинився на нинішньому начальнику Запорізької ОВА.

Федоров має замінити Сергія Сухомлина, який залишає посаду голови Агентства. Офіційного рішення про нове призначення наразі не оприлюднено. 

Сухомлин очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на початку жовтня 2024 року. До цього він із 2016 року працював міським головою Житомира. Про намір залишити керівництво Агентством Сухомлин заявив після формування нового складу уряду.

Федоров залишає керівництво Запорізькою областю

Іван Федоров очолює Запорізьку область із лютого 2024 року. До призначення на цю посаду він був міським головою Мелітополя.

За час роботи начальником Запорізької ОВА Федоров займався питаннями життєзабезпечення прифронтового регіону, захисту критичної інфраструктури, відновлення пошкоджених об’єктів та підготовки області до опалювального сезону.

Перехід Федорова до Києва також означатиме зміну керівника Запорізької області. Хто саме може очолити ОВА після його відходу, наразі офіційно не повідомлялося.

Водночас джерела «Главкому» пов’язують майбутню роботу Федорова саме з Агентством відновлення. Установа відповідає за реалізацію державних проєктів відбудови, відновлення пошкодженої інфраструктури та низку проєктів, пов’язаних із захистом критичних об’єктів.

Хто ще претендував на посаду Сухомлина 

Ще на початку серпня серед претендентів на посаду голови Агентства відновлення називався міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Про це «Главкому» розповів сам Сергій Сухомлин. Він підтвердив, що зустрічався з Бойченком у своєму робочому кабінеті та обговорював із ним можливу передачу справ.

«Знаю Вадима багато років. Знаю, як успішного мера, разом брали участь як мери Житомира і Маріуполя в Антикорупційній ініціативі Європейського Союзу в Україні», – сказав Сухомлин.

Водночас уже тоді він не був упевнений, що Бойченко зрештою очолить Агентство.

«Стосовно кандидатури Вадима Бойченка… У мене вже поменшало оптимізму, що він буде заходити. Уже не бачу цього», – зазначив Сухомлин.

Сухомлин підтвердив, що йде з посади

Сергій Сухомлин раніше публічно підтвердив інформацію про свій відхід із Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

У прощальному інтерв’ю «Главкому» він розповів, що його рішення залишити посаду залишається чинним. Серед причин Сухомлин назвав зміну урядової команди та тривалу роботу в умовах значного навантаження.

«Моє рішення про звільнення залишається у силі. Змінилася урядова команда. Я працюю на посаді керівника Агентства два роки у дуже напруженому темпі, величезна відповідальність, величезні виклики», – сказав Сухомлин.

Він також розповів «Главкому» про роботу Агентства над захистом енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Зокрема, йшлося про підстанції, які після реалізації проєктів захисту змогли витримати прямі ракетні удари.

Ще 30 липня «Главком» повідомляв, що Сухомлин залишає посаду голови Агентства. Тоді джерела видання в уряді розповіли, що посадовець уже підготував заяву про звільнення за власним бажанням.

Наразі кадрова зміна ще не оформлена офіційно. 

Нагадаємо, що Сергій Сухомлин очолив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури у жовтні 2024 року. У серпні він підтвердив «Главкому», що залишає посаду. За його словами, рішення пов’язане зі зміною урядової команди та тривалою роботою в умовах значного навантаження.

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Теги: Сергій Сухомлин звільнення Іван Федоров Вадим Бойченко

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