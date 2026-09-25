У Луцьку призупинили роботу електронні табло на зупинках: причина

Наразі фахівці працюють над відновленням роботи відповідної інфраструктури та сервісів

У Луцьку через технічні збої перестали працювати електронні інформаційні табло на зупинках громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Луцьку міську раду.

«У зв’язку з пошкодженням унаслідок російської атаки дата-центрів у місті Києві та спричиненими цим технічними збоями в роботі інформаційних сервісів, у Луцьку тимчасово не працюють електронні інформаційні табло на зупинках громадського транспорту», – йдеться у повідомленні.

Міськрада наголосила, що наразі фахівці працюють над відновленням роботи відповідної інфраструктури та сервісів. Після стабілізації їх роботи функціонування електронних табло буде відновлено.

«Просимо мешканців та гостей Луцької міської територіальної громади з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Про відновлення роботи електронних табло буде повідомлено додатково», – додається у заяві.

Для зручності відстеження руху громадського транспорту рекомендовано користуватись мобільним додатком «Сіті Кард», на сайті оператора АСООП «Сіті Кард» та на інших мобільних додатках City Bus, EasyWay.

Нагадаємо, після російського обстрілу Києва 23 вересня у столиці виникли масштабні перебої з інтернетом. Через пошкодження дата-центрів та іншої цифрової інфраструктури частина користувачів залишилася без доступу до мережі.

Зауважимо, що у разі перебоїв із мобільним інтернетом для спілкування можна скористатися спеціальними додатками, які передають повідомлення без підключення до мережі. «Главком» розібрався, які додатки допоможуть залишатися на зв’язку.