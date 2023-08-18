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Саудівська Аравія та ОАЕ наввипередки купують специфічні чіпи: що вони хочуть робити

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Саудівська Аравія та ОАЕ наввипередки купують специфічні чіпи: що вони хочуть робити
Nvidia H100,коштує $40 тис за одиницю
фото з відкритих джерел

Дві країни сперечаються щодо права стати лідерами в галузі штучного інтелекту

Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія надшвидкими темпами скуповують тисячі високопродуктивних чіпів Nvidia, приєднуючись до глобальних перегонів озброєнь в області штучного інтелекту (ШІ). Про це пише The Verge.

Країни відкрито заявили про прагнення стати лідерами в галузі штучного інтелекту, реалізуючи амбітні плани щодо прискорення розвитку своєї економіки. 

За словами людей, знайомих із ситуацією, Саудівська Аравія придбала щонайменше 3000 чіпів Nvidia H100, вартість яких становить близько $40 тис. за одиницю. Для цього використовувався державний дослідницький заклад King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) як посередник.

Тим часом ОАЕ також отримали доступ до тисяч чіпів Nvidia та вже розробили власну відкриту мовну модель Falcon у державному Інституті технологічних інновацій у Масдар Сіті, Абу-Дабі. 

Нагадаємо, британські вчені навчили штучний інтелект (ШІ) викрадати дані за допомогою розпізнавання звуків натискання клавіш на клавіатурі. Так, ШІ може вгадати введену комбінацією з точністю до 95%.

Команда британських дослідників та програмістів виявила, що штучний інтелект може визначити, які клавіші натискаються, підслуховуючи звук набору тексту.

Дослідники натискали кожну з 36 клавіш на ноутбуці, включаючи всі літери та цифри, 25 разів поспіль, використовуючи різні пальці та з різним тиском. Звуки записувалися як під час виклику Zoom, так і на смартфон, розміщений на невеликій відстані від клавіатури. Потім команда передала частину даних у систему машинного навчання, яка з часом навчилася розпізнавати особливості акустичних сигналів, пов’язаних з кожною клавішею.

До слова, австралійські лікарі потрапили у гучний скандал через штучний інтелект. Австралійська медична асоціація (AMA) закликала до встановлення жорстких правил та прозорості використання штучного інтелекту в охороні здоров'я після того, як лікарі в лікарнях Перта (столиця штату Західна Австралія, розташоване на південному заході Австралії – «Главком») почали використовувати ChatGPT для внесення медичних записів до карт пацієнтів.

Австралійська медична асоціація  вважає, що Австралія відстає від інших країн у регулюванні штучного інтелекту (ШІ). Для захисту пацієнтів та медичних працівників, а також для створення атмосфери довіри необхідні жорсткіші правила, вважають в асоціації.

У травні п'ятьом лікарням південної столичної служби охорони здоров'я Перта рекомендували припинити використання ChatGPT для заповнення медичних карток. До цього з'ясувалося, деякі співробітники застосовували у своїй практиці велику мовну модель.

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Теги: Саудівська Аравія навчання ОАЕ штучний інтелект вчені

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