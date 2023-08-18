Саудівська Аравія та ОАЕ наввипередки купують специфічні чіпи: що вони хочуть робити

Дві країни сперечаються щодо права стати лідерами в галузі штучного інтелекту

Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія надшвидкими темпами скуповують тисячі високопродуктивних чіпів Nvidia, приєднуючись до глобальних перегонів озброєнь в області штучного інтелекту (ШІ). Про це пише The Verge.

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Країни відкрито заявили про прагнення стати лідерами в галузі штучного інтелекту, реалізуючи амбітні плани щодо прискорення розвитку своєї економіки.

За словами людей, знайомих із ситуацією, Саудівська Аравія придбала щонайменше 3000 чіпів Nvidia H100, вартість яких становить близько $40 тис. за одиницю. Для цього використовувався державний дослідницький заклад King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) як посередник.

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Тим часом ОАЕ також отримали доступ до тисяч чіпів Nvidia та вже розробили власну відкриту мовну модель Falcon у державному Інституті технологічних інновацій у Масдар Сіті, Абу-Дабі.

Нагадаємо, британські вчені навчили штучний інтелект (ШІ) викрадати дані за допомогою розпізнавання звуків натискання клавіш на клавіатурі. Так, ШІ може вгадати введену комбінацією з точністю до 95%.

Команда британських дослідників та програмістів виявила, що штучний інтелект може визначити, які клавіші натискаються, підслуховуючи звук набору тексту.

Дослідники натискали кожну з 36 клавіш на ноутбуці, включаючи всі літери та цифри, 25 разів поспіль, використовуючи різні пальці та з різним тиском. Звуки записувалися як під час виклику Zoom, так і на смартфон, розміщений на невеликій відстані від клавіатури. Потім команда передала частину даних у систему машинного навчання, яка з часом навчилася розпізнавати особливості акустичних сигналів, пов’язаних з кожною клавішею.

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До слова, австралійські лікарі потрапили у гучний скандал через штучний інтелект. Австралійська медична асоціація (AMA) закликала до встановлення жорстких правил та прозорості використання штучного інтелекту в охороні здоров'я після того, як лікарі в лікарнях Перта (столиця штату Західна Австралія, розташоване на південному заході Австралії – «Главком») почали використовувати ChatGPT для внесення медичних записів до карт пацієнтів.

Австралійська медична асоціація вважає, що Австралія відстає від інших країн у регулюванні штучного інтелекту (ШІ). Для захисту пацієнтів та медичних працівників, а також для створення атмосфери довіри необхідні жорсткіші правила, вважають в асоціації.

У травні п'ятьом лікарням південної столичної служби охорони здоров'я Перта рекомендували припинити використання ChatGPT для заповнення медичних карток. До цього з'ясувалося, деякі співробітники застосовували у своїй практиці велику мовну модель.