Зеленський зустрівся з Білецьким і «Флешем»: про що говорили
Президент провів дві окремі наради, присвячені ситуації на фронті та технологічній перевазі України. Після однієї із зустрічей він анонсував нові рішення
Президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким та військовим фахівцем із радіотехнологій Сергієм Бескрестновим («Флешем»). Під час нарад обговорили ситуацію на фронті, забезпечення військових і розвиток технологій для української армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента.
Під час зустрічі з Андрієм Білецьким глава держави заслухав доповідь щодо обстановки на Харківському та Донецькому напрямках. Сторони також обговорили ймовірні подальші дії російських військ та першочергові завдання української оборони.
За словами Зеленського, головним пріоритетом залишається зміцнення українських позицій на фронті. «Ключове – українські фронтові позиції мають бути настільки міцними, наскільки це потрібно, щоб захищати незалежність і національні інтереси нашої держави у світі та в дипломатичній роботі. Фронт – це основа», – наголосив президент.
Окремо співрозмовники зосередилися на питаннях забезпечення українських підрозділів. Під час другої зустрічі Зеленський поспілкувався з Сергієм Бескрестновим («Флешем»). Основною темою стали сучасні технології, які використовуються у війні, та необхідність швидко реагувати на нові розробки російської армії.
Президент зазначив, що технологічна перевага безпосередньо впливає на ефективність української оборони. «Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію», – заявив Зеленський.
За підсумками зустрічі сторони домовилися максимально посилити співпрацю. «Будуть рішення», – анонсував глава держави.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене розвитку безпілотних систем і виробництву українського озброєння. Президент наголосив, що технологічний розвиток залишається одним із ключових чинників посилення української оборони.
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