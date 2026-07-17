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Зеленський зустрівся з Білецьким і «Флешем»: про що говорили

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський зустрівся з Білецьким і «Флешем»: про що говорили
Зеленський обговорив із Білецьким фронт, а з «Флешем» – дрони та технології
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент провів дві окремі наради, присвячені ситуації на фронті та технологічній перевазі України. Після однієї із зустрічей він анонсував нові рішення

Президент Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким та військовим фахівцем із радіотехнологій Сергієм Бескрестновим («Флешем»). Під час нарад обговорили ситуацію на фронті, забезпечення військових і розвиток технологій для української армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента.

Під час зустрічі з Андрієм Білецьким глава держави заслухав доповідь щодо обстановки на Харківському та Донецькому напрямках. Сторони також обговорили ймовірні подальші дії російських військ та першочергові завдання української оборони.

Володимир Зеленеський зустрівся з командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким
Володимир Зеленеський зустрівся з командиром 3-го армійського корпусу оперативного командування «Схід» Сухопутних військ ЗСУ Андрієм Білецьким
фото: Володимир Зеленський/Telegram

За словами Зеленського, головним пріоритетом залишається зміцнення українських позицій на фронті. «Ключове – українські фронтові позиції мають бути настільки міцними, наскільки це потрібно, щоб захищати незалежність і національні інтереси нашої держави у світі та в дипломатичній роботі. Фронт – це основа», – наголосив президент.

Окремо співрозмовники зосередилися на питаннях забезпечення українських підрозділів. Під час другої зустрічі Зеленський поспілкувався з Сергієм Бескрестновим («Флешем»). Основною темою стали сучасні технології, які використовуються у війні, та необхідність швидко реагувати на нові розробки російської армії.

Президент поспілкувався з Сергієм Бескрестновим «Флешем»
Президент поспілкувався з Сергієм Бескрестновим «Флешем»
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент зазначив, що технологічна перевага безпосередньо впливає на ефективність української оборони. «Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію», – заявив Зеленський.

За підсумками зустрічі сторони домовилися максимально посилити співпрацю. «Будуть рішення», – анонсував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом відбудеться спеціальне засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене розвитку безпілотних систем і виробництву українського озброєння. Президент наголосив, що технологічний розвиток залишається одним із ключових чинників посилення української оборони.

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Теги: Володимир Зеленський Андрій Білецький Сергій Бескрестнов

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