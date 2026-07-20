Зеленський зустрівся з заступником начальника Генштабу Горбатюком (фото)
Зеленський анонсував прискорення постачання озброєння Україні
Президент Володимир Зеленський зустрівся з заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком.
Нарада була присвячена стратегії захисту України, взаємодії з міжнародними партнерами та прискоренню реалізації домовленостей щодо постачання озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.
«Обговорюємо стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання. Змістовна зустріч із Володимиром Горбатюком», – написав Зеленський.
Напередодні Зеленський повідомив про особисті розмови із трьома військовими: командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.
Раніше президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту. Крім того, глава держави мав розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським.
Також видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.
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