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Зеленський зустрівся з заступником начальника Генштабу Горбатюком (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський зустрівся з заступником начальника Генштабу Горбатюком (фото)
Зеленський провів нараду щодо захисту України та постачання зброї
фото: Офіс президента

Зеленський анонсував прискорення постачання озброєння Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком.

Нарада була присвячена стратегії захисту України, взаємодії з міжнародними партнерами та прискоренню реалізації домовленостей щодо постачання озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Зеленський зустрівся з заступником начальника Генштабу Горбатюком (фото) фото 1
фото: Офіс президента

«Обговорюємо стратегію захисту України та деталі взаємодії з нашими партнерами. Прискорюємо реалізацію домовленостей про постачання. Змістовна зустріч із Володимиром Горбатюком», – написав Зеленський.

Зеленський зустрівся з заступником начальника Генштабу Горбатюком (фото) фото 2

Напередодні Зеленський повідомив про особисті розмови із трьома військовими: командувачем Об’єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом. 

Раніше президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника Офісу президента, бригадним генералом Павлом Палісою провів нараду з командирами корпусів Збройних сил України, які обороняють найгарячіші ділянки фронту. Крім того, глава держави мав розмови з ексміністром оборони Михайлом Федоровим і головкомом ЗСУ Олександром Сирським. 

Також видання Financial Times із посиланням на високопоставленого співрозмовника в Офісі президента повідомило, що у Збройних силах України можуть відбутися великі кадрові перестановки, які пов’язані з головнокомандувачем Олександром Сирським. Президент Володимир Зеленський проводить закриті зустрічі з можливими кандидатами.

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Теги: ЗСУ Володимир Зеленський озброєння переговори

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