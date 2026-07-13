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Після смерті Грема Україна опинилася перед новим викликом – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Після смерті Грема Україна опинилася перед новим викликом – Bloomberg
Смерть Грема може змінити ставлення Трампа до України
фото: uainfo.org

Після смерті американського сенатора Києву доведеться шукати нових союзників серед найближчого оточення Дональда Трампа

Смерть американського сенатора Ліндсі Грема створила для України новий виклик у відносинах зі Сполученими Штатами. На думку журналістів Bloomberg, Києву тепер доведеться шукати нових союзників серед найближчого оточення президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, протягом другого президентського терміну Трампа Грем намагався зберегти підтримку Вашингтона для України, незважаючи на непрості відносини між американським лідером та президентом України Володимиром Зеленським.

За кілька днів до смерті сенатор відвідав Київ, де зустрівся із Зеленським, побував на заводі з виробництва безпілотників та досяг домовленості з колегами щодо просування законопроєкту про нові санкції проти Росії.

На думку Bloomberg, саме Грем поєднував у собі політичні якості, які робили його одним із найважливіших партнерів України у Вашингтоні.

Видання наголошує, що сенатор підтримував близькі відносини з Дональдом Трампом, умів знаходити компроміс із сенаторами від Демократичної партії та мав тісні контакти з іноземними лідерами.

Один зі співрозмовників агентства, обізнаний із ситуацією, зазначив, що Грем був одним із небагатьох республіканців, які послідовно підтримували Україну.

Саме тому, вважають журналісти, після його смерті Києву доведеться вибудовувати нові канали комунікації з людьми, які мають вплив на президента США.

Нагадаємо, незадовго до смерті Ліндсі Грем побував в Україні, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та відвідав підприємство з виробництва безпілотників. Також він працював над просуванням законопроєкту про розширення санкцій проти Росії, який передбачає запровадження нових обмежень щодо російської економіки та держав, які допомагають Кремлю обходити чинні санкції.

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Теги: дипломатія Дональд Трамп Володимир Зеленський Сенат США

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