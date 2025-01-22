Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Давосі

Лідери обговорили розвиток торговельно-економічної співпраці й домовилися про наступні контакти на найвищому рівні.

У Давосі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Аргентини Хав’єра Мілея. Про це повідомляє Офіс президента.

Повідомляється, що Зеленський подякував Мілею за незмінну підтримку України в боротьбі проти російської агресії. Лідери обговорили спільну з партнерами координацію заради наближення справедливого й тривалого миру.

«Ви дуже очікуваний гість в Україні. Я запрошую вас познайомитися з українським народом, вони вас дуже люблять. Хочу, щоб ви побачили на власні очі, як українці борються і що вони переживають під час цієї війни. І дуже хочу, щоб українці відчули, як ви їх поважаєте», – сказав Володимир Зеленський.

Також лідери обмінялися думками щодо останніх міжнародних подій та розвитку співпраці зі США після інавгурації Президента Дональда Трампа.

У своєму Telegram Зеленський відзначив, що Аргентина стає сильнішою економічно.

«Радіємо, що Хавʼєру вдаються зміни, які він планував, і Аргентина стає сильнішою економічно. Успіхи говорять самі за себе: вдалі реалізації економічних реформ, відновлення економічного потенціалу», – написав президент.

Володимир Зеленський і Хав’єр Мілей також обговорили розвиток торговельно-економічної співпраці й домовилися про наступні контакти на найвищому рівні.

Нагадаємо, у швейцарському Давосі 20 січня розпочався Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Цьогорічна тема заходу звучить як «Співпраця заради інтелектуальної епохи».

На форумі обговорюватимуть питання геоекономічної невизначеності, штучного інтелекту, переосмислення економічного зростання та захисту планети, а також низку інших актуальних тем. Участь у форумі візьмуть близько 3 тис. лідерів із понад 130 країн, зокрема близько 350 урядовців, серед яких 60 глав держав і урядів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський особисто взяв участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.

До слова, Зеленський у середу, 22 січня, провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у Давосі. Також глава нашої держави мав зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.