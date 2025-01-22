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Відому співачку помітили на суді над ексведучим телеканалів Медведчука

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Співачка Анастасія Приходько прийшла на суд над ведучим проросійських телеканалів Максом Назаровим
фото: Аліна Кондратенко

Анастасія Приходько прийшла підтримати ексведучого телеканалів Медведчука

Українську співачку Анастасію Приходько помітили на суді над журналістом і колишнім ведучим проросійських телеканалів «Наш» і NewsOne Максом Назаровим (Назаром Діордіцею). Про це написала у соціальній мережі журналістка Аліна Кондратенко.

За словами Назарова, вони зі співачкою підтримують дружні стосунки. І Приходько прийшла до суду, щоб підтримати його.

У коментарях під дописом, візит Приходько до суду активно обговорювали користувачі соцмережі. 

Відому співачку помітили на суді над ексведучим телеканалів Медведчука фото 1
Відому співачку помітили на суді над ексведучим телеканалів Медведчука фото 2
Відому співачку помітили на суді над ексведучим телеканалів Медведчука фото 3

До слова, Анастасія Приходько заявила, що вона проти вступу України в Європейський Союз.  Виконавицю обурує те, що українців нібито не питають, а чи хочуть вони взагалі ставати частиною ЄС. Приходько переймається через ринок праці. На її думку, коли Україна стане членом Євросоюзу, то, мовляв, для українців не залишиться роботи. Ринок праці нібито заполонять іноземці. Також вона категорично проти нової валюти в Україні.

Зазначимо, раніше Анастасія Приходько розповіла, що їй вже накипіло чути такі докори, як «чому не державною, говоріть українською, вчіть мову, у вас було два роки» і тому подібне. Анастасія Приходько зазначає, що це все маніпуляції, на які ведуться недалекі люди. Також співачка нагадала, що раніше не виникало питання, хто якою мовою розмовляє.

Анастасія Приходько наголосила, що російська досі захищена Конституцією України. Утім, замість того, що боротися з цим, деякі починають цькувати інших співгромадян за мову. 

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Теги: Віктор Медведчук суд Україна Анастасія Приходько співачка

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