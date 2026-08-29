Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський звернувся до українців у День пам'яті загиблих захисників і захисниць

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський звернувся до українців у День пам'яті загиблих захисників і захисниць
На Марсовому полі у Львові поховані українські воїни, які загинули внаслідок російської агресії
фото: Офіс Президента

Президент наголосив, що українці мають пам’ятати й шанувати кожного воїна, який віддав життя за державу та свободу

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті захисників і захисниць України вшанував воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

«Ми пишаємося своїми воїнами. Ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям – усім, хто сьогодні боронить Україну, і всім, хто віддав за неї своє життя», – наголосив Зеленський. Президент зазначив, що всі покоління українців мають пам'ятати та шанувати кожного воїна і героя, який віддав своє життя на полі бою заради України та її свободи.

«Вічна вдячність всім українським героям, хто захищав нашу землю, наших людей і наше право бути вільними. Хай буде світлою пам’ять усіх українських героїв, які боролися й віддали своє життя, щоб життя України збереглося», – додав глава держави.

29 серпня в Україні вшановують пам’ять Захисників і Захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Символом пам’ятної дати став соняшник – квітка, яка тягнеться до сонця й не схиляє голови. Цього дня у храмах по всій країні відбуваються заупокійні богослужіння, українці покладають квіти до меморіалів та згадують полеглих воїнів поіменно. 

Військові підрозділи та їхні командири також вшанували пам’ять захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність держави.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко наголосив, що пам’ять про полеглих воїнів живе не лише в назвах військових частин, на меморіальних дошках чи в назвах вулиць, а й у рішеннях тих, хто продовжує службу та боротьбу.

У Десантно-штурмових військах ЗСУ згадали полеглих десантників, які тримали найважчі рубежі, брали участь у штурмах та прикривали побратимів. У ДШВ наголосили, що обов’язок тих, хто продовжує боротьбу, – берегти Україну та не змарнувати те, за що воїни віддали життя.

Воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ зазначили, що полеглі захисники й захисниці віддали найдорожче заради майбутнього країни та наступних поколінь українців. «Памʼятаємо. Помстимося», – йдеться у дописі бригади.

Читайте також:

Теги: пам'ять втрати смерть військові ЗСУ президент Володимир Зеленський українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці продовжують активно інвестувати у військові облігації
Українці встановили рекорд інвестицій у військові облігації
4 серпня, 11:42
За словами Мадяра, ворог залишається невгамовним і поки не демонструє готовності зупинитися
Мадяр назвав п'ять умов, за яких Росія програє війну
9 серпня, 23:19
Українці спостерігали за рідкісним сонячним затемненням: кадри з різних міст
Українці спостерігали за рідкісним сонячним затемненням: кадри з різних міст
12 серпня, 21:38
Олена Кравець відвідала захід із підтримки української культури
Олена Кравець обурила українців вартістю одягу (відео)
17 серпня, 10:36
Сергій Удут повернувся з російського полону у жовтні 2025 року
Помер морпіх Сергій Удут, який 10 місяців тому повернувся з російського полону
23 серпня, 13:25
В аеропорту Варшави пошкодили багаж українки, яка летіла до Канади
Українка отримала понівечений багаж після перельоту з Варшави
20 серпня, 21:57
Михайло Федоров пояснив, як Україна може зробити подальший наступ Росії неможливим
Федоров назвав умову, яка зажене наступ Росії на фронті у глухий кут
8 серпня, 02:49
Лора Лумер поспілкувалася зі звільненими з російського полону українськими військовослужбовцями
Соратниця Трампа розповіла американцям про катування українців у російському полоні
11 серпня, 18:22
Зеленський наголосив, що українські Сили оборони продовжують звільняти українські території
Звільнення українських територій. Зеленський повідомив про важливий результат, досягнутий у 2026 році
23 серпня, 11:05

Події в Україні

Четверта за добу тривога у Києві тривала 14 хвилин
Четверта за добу тривога у Києві тривала 14 хвилин
Зеленський звернувся до українців у День пам'яті загиблих захисників і захисниць
Зеленський звернувся до українців у День пам'яті загиблих захисників і захисниць
Рух Житомирською трасою частково відновлено
Рух Житомирською трасою частково відновлено
Атака на Київ: є постраждалі та пошкодження (оновлюється)
Атака на Київ: є постраждалі та пошкодження (оновлюється)
Трагедія на Київщині: внаслідок російської атаки загинули 27 людей
Трагедія на Київщині: внаслідок російської атаки загинули 27 людей
Україна готується посилити далекобійні удари по Росії: названо пріоритетні цілі
Україна готується посилити далекобійні удари по Росії: названо пріоритетні цілі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
71K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
62K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Сьогодні, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Вчора, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
27 серпня, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua