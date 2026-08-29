Зеленський звернувся до українців у День пам'яті загиблих захисників і захисниць

Президент наголосив, що українці мають пам’ятати й шанувати кожного воїна, який віддав життя за державу та свободу

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті захисників і захисниць України вшанував воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

«Ми пишаємося своїми воїнами. Ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям – усім, хто сьогодні боронить Україну, і всім, хто віддав за неї своє життя», – наголосив Зеленський. Президент зазначив, що всі покоління українців мають пам'ятати та шанувати кожного воїна і героя, який віддав своє життя на полі бою заради України та її свободи.

«Вічна вдячність всім українським героям, хто захищав нашу землю, наших людей і наше право бути вільними. Хай буде світлою пам’ять усіх українських героїв, які боролися й віддали своє життя, щоб життя України збереглося», – додав глава держави.

29 серпня в Україні вшановують пам’ять Захисників і Захисниць, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Символом пам’ятної дати став соняшник – квітка, яка тягнеться до сонця й не схиляє голови. Цього дня у храмах по всій країні відбуваються заупокійні богослужіння, українці покладають квіти до меморіалів та згадують полеглих воїнів поіменно.

Військові підрозділи та їхні командири також вшанували пам’ять захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність держави.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко наголосив, що пам’ять про полеглих воїнів живе не лише в назвах військових частин, на меморіальних дошках чи в назвах вулиць, а й у рішеннях тих, хто продовжує службу та боротьбу.

У Десантно-штурмових військах ЗСУ згадали полеглих десантників, які тримали найважчі рубежі, брали участь у штурмах та прикривали побратимів. У ДШВ наголосили, що обов’язок тих, хто продовжує боротьбу, – берегти Україну та не змарнувати те, за що воїни віддали життя.

Воїни 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ зазначили, що полеглі захисники й захисниці віддали найдорожче заради майбутнього країни та наступних поколінь українців. «Памʼятаємо. Помстимося», – йдеться у дописі бригади.