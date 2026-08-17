Олена Кравець обурила українців вартістю одягу (відео)

Зірка «Кварталу» розповіла, на що витрачає найбільше грошей

Українська акторка Олена Кравець розкрила вартість свого одягу. Ціна її образу викликала сумніви у мережі, деякі користувачі не повірили зірці. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис блогера Ніколаса Карми.

Олена Кравець показалася на заході «Тисячовесна». Акторка була одягнена в сукню з аксесуарами пастельних кольорів. За словами зірки, її образ коштував не більше $150 (6, 7 тис. грн). «Я чесно вам скажу, я не знаю, скільки коштує мій лук. Думаю, $150», – сказала артистка.

Кравець вбралася в сукню з льону, свій образ вона доповнила бежевими підборами та сумкою, яку придбала на маркеті «Всі. Свої». Як розповіла акторка, частіше вона витрачає кошти на сумки, взуття та окуляри. «Повірте, я трачусь, щоб по-серйозному, іноді на сумки і взуття. І на окуляри», – розповіла Олена Кравець.



У коментарях під відео з Оленою Кравець українці висловили свою думку стосовно вартості її образу. На думку користувачів, такий «лук» не може коштувати лише $150. Зокрема, за словами коментаторів, сумка, придбана на «Всі.Свої» вартує чимало, як і сукня «з полірованого льону».

«Одна сумка з «Всі.Свої» буде 100-150$, не кажучи вже про сукню з полірованого льону «якогось українського бренду». Вони вже звикли патологічно брехати людям, яких за розумних думаючих людей не вважають?!»

«Там одна сукня з такого «не мнущогося» льону коштуватиме $150. Сумка теж із «Всі. Свої» – це не дешево»

«$150 весь лук. Навіщо так обманювати?»

«Як гарно і красиво бреше».

Серед коментарів були й інші думки, зокрема деякі коментатори стали на захист Олени Кравець:

«Назвала б бренд, сказали б реклама. Не назвала, теж комусь щось не так. Вона ті гроші не вкрала. Поважаю».

«Жінка в стані любові до себе живе в гармонії з власними бажаннями, поважає свої кордони. Поважаю».

У неї не було нічого дороговартісного. І всього 3 речі».

До слова, Віцепрем'єрка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна також показалася під час заході програми «Тисячовесна» в Івано-Франківську з донькою Осакою. Тетяна Бережна розкрила вартість свого вбрання та розповіла історію про прикрасу, яку носить на роботу в уряд, аби її не зурочили.