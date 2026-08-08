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Федоров назвав умову, яка зажене наступ Росії на фронті у глухий кут

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Федоров назвав умову, яка зажене наступ Росії на фронті у глухий кут
Михайло Федоров пояснив, як Україна може зробити подальший наступ Росії неможливим
фото: скрин з відео

Михайло Федоров розповів, як знищення живої сили ворога та нові технології змусять зупинитися російську армію

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю громадському діячу та волонтеру Сергію Стерненку заявив, що зупинити просування російських військ на фронті можна завдяки зміні підходів до ведення війни та широкому застосуванню сучасних технологій. Про це повідомляє «Главком».

Рівень втрат ворога як фактор зупинки наступу

За словами урядовця, ключовим завданням ЗСУ на сьогодні є завдання російській армії такого рівня втрат, який зробить її подальше просування критично складним, надто дорогим і тривалим у часі.

«Наша задача, щоб ми мінімум 200 росіян на квадратний кілометр знищували, тоді просування буде для них дуже складним, і просто потрібно буде десятки років, щоб просунутися тільки в Донецькій області», – заявив Федоров.

Водночас Федоров вважає, що досягти цього лише збільшенням кількості озброєння неможливо. На його думку, необхідно змінювати саму модель ведення бойових дій, розвивати дроноштурмові підрозділи та ретельно планувати операції.

«Потрібно робити ці речі, планувати операції, розвивати дроноштурмові підрозділи», – зазначив він.

Роботизація та сенсоризація передової

Окрему увагу колишній міністр приділив роботизації фронту, аби ще більше берегти життя українських військових. Михайло Федоров зазначив, що планує особисто опікуватися проєктом роботизації незалежно від своєї посади.

«Проєкт, до якого ми близько підійшли, і я його в будь-якому разі буду реалізовувати, чим би не займався. Це питання роботизації фронту, це сенсоризація фронту, це зробити все, щоб на фронті була велика кількість роботів, наземних платформ, велика кількість сенсорів», – каже колишній міністр оборони.

За його словами, сучасна війна потребує переходу до нової моделі, у якій технології виконуватимуть найнебезпечніші завдання замість людей.

За задумом, сучасною вимогою війни є передача найбільш небезпечних завдань технологічним рішенням:

  • захід і вихід військових із позицій;
  • доставка боєприпасів та логістичне забезпечення;
  • постійне спостереження завдяки мережі сенсорів.

Федоров також прокоментував скепсис щодо спроможності технологій повністю замінити піхоту. За його словами, завдання полягає в тому, щоб максимально зменшити ризики для українських військовослужбовців і передати техніці частину найбільш небезпечної роботи на полі бою.

До речі, ідея завдавати противнику не менше 200 втрат на кожен квадратний кілометр просування вже звучала у публічних виступах Федорова як один із показників, який, на його думку, має зробити наступальні дії російської армії економічно та військово невигідними.

Нагадаємо, колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що його команда розробила комплексний план реформування системи мобілізації, який передбачає поетапний призов, скорочення кількості військовозобов'язаних у розшуку та запровадження чітких правил проходження служби. За його словами, головною метою є усунення причин, через які люди бояться мобілізації, а також створення системи супроводу громадян від моменту оповіщення до служби.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Михайло Федоров фронт наступ

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