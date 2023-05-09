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Путін може образитись: росіяни відповіли чому прийшли на парад у Москві (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін може образитись: росіяни відповіли чому прийшли на парад у Москві (відео)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Гості урочистостей підкреслили, що навідались на Красну площу послухати й понюхати танки

Сьогодні, 9 травня, у столиці Росії Москві відбудеться святковий парад, приурочений до Дня перемоги: росіяни розповіли, що прийшли на центральну площу заради запаху та звуків танків. Відповідне відео опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

Президент країни-агресорки Володимир Путін відійшов на другий план: росіяни підкреслили, що навідались на Красну площу послухати звуки двигуна.

«Зовсім інакші відчуття! Саме за цим і їдемо: за звуками й запахами», – відповів один із гостей урочистостей.

До слова, своїм прихильникам диктатор приготував подарунки – парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео).

Раніше повідомлялося, що на параді у столиці країни-агресорки буде декілька закордонних гостей. У гості до Путіна мали приїхати глави п’яти країн, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нині стало відомо, що до Путіна на парад перемоги приїхало сім закордонних лідерів.

Зазначимо, що раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що на параді до 9 травня у Москві буде лише один іноземний лідер, бо «дата не кругла».

Напередодні парад до 9 травня скасували в Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробити з міркувань безпеки, а в Бєлгороді – щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж із міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.

Крім того, співзасновник «Монобанку» та ініціатор створення українського безпілотника «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв 20 млн грн виробнику, чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня.

Читайте також: Путін готує виступ на 9 травня. Пєсков розповів про «засекречений» нюанс
Теги: парад росіяни Москва росія

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