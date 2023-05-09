Путін може образитись: росіяни відповіли чому прийшли на парад у Москві (відео)

Гості урочистостей підкреслили, що навідались на Красну площу послухати й понюхати танки

Сьогодні, 9 травня, у столиці Росії Москві відбудеться святковий парад, приурочений до Дня перемоги: росіяни розповіли, що прийшли на центральну площу заради запаху та звуків танків. Відповідне відео опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

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Президент країни-агресорки Володимир Путін відійшов на другий план: росіяни підкреслили, що навідались на Красну площу послухати звуки двигуна.

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«Зовсім інакші відчуття! Саме за цим і їдемо: за звуками й запахами», – відповів один із гостей урочистостей.

До слова, своїм прихильникам диктатор приготував подарунки – парад у Москві: що відбувається на Красній площі (фото, відео).

Раніше повідомлялося, що на параді у столиці країни-агресорки буде декілька закордонних гостей. У гості до Путіна мали приїхати глави п’яти країн, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нині стало відомо, що до Путіна на парад перемоги приїхало сім закордонних лідерів.

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Зазначимо, що раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що на параді до 9 травня у Москві буде лише один іноземний лідер, бо «дата не кругла».

Напередодні парад до 9 травня скасували в Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробити з міркувань безпеки, а в Бєлгороді – щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж із міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.

Крім того, співзасновник «Монобанку» та ініціатор створення українського безпілотника «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв 20 млн грн виробнику, чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня.