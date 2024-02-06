У застосунку «Повітряна тривога» зʼявилися сповіщення про різні типи загроз

Щоб отримувати сповіщення про всі типи тривог, встановіть застосунок «Повітряна тривога» версії 5.2

Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій

Після оновлення застосунок «Повітряна тривога» повідомлятиме про різні види загроз, стихійні лиха та інструкції щодо подальших дій у таких ситуаціях. Про це йдеться у блозі розробника застосунку Ajax Systems.

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У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій у таких ситуаціях.

Зазначається, що для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій.

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Розробник пояснює, що це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби та необхідність евакуації.

«Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android. Щоб отримувати сповіщення про всі типи тривог, встановіть застосунок «Повітряна тривога» версії 5.2. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно.

Окрім того, у новій версії застосунку покращено режим енергозбереження, виправлено помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

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Застосунок «Повітряна тривога» розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Наразі можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну, хімічну загрози, стихійні лиха та важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України.

Раніше повідомлялося, що застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про п’ять типів тривог.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України ініціювало створення мобільного застосунку інформаційної системи «Е-резидент» у межах проєкту DT4UA, що фінансується ЄС. Він сприятиме розвитку ІТ-бізнесу та підвищенню експортного потенціалу нашої країни,