В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 1027 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксують зліт винищувача Міг-31к, який є потенційним носієм ракет «Кинджал».

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Наразі карта тривог має такий вигляд:

Триває 693-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.