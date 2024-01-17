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В Україні масштабна повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 1027 оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали  фіксують зліт винищувача Міг-31к, який є потенційним носієм ракет «Кинджал».

Наразі карта тривог має такий вигляд: 

В Україні масштабна повітряна тривога фото 1

Триває 693-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.

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