Зеленський пояснив, як Україна може завершити війну на своїх умовах

Володимир Зеленський: «Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю й людей»

Україна може завершити війну, розв'язану РФ на своїх умовах. Але для перемоги я, потрібно нарощувати протидію агресії РФ на всіх рівнях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення з нагоди Дня спротиву окупації Криму та Севастополя.

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«Війни завершуються по-справжньому чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. І саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим. Боротися за Крим. Чинити спротив тому злу, яке Росія принесла в Крим, а далі спробувала рознести всією Україною й хоче поширити також на землях інших народів», – наголосив президент.

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Зеленський заявив, що необхідно нарощувати реальну протидію російському злу на всіх рівнях.

«В усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, – право жити у своєму домі. Вигравати в кожному з цих пунктів – це гасити російський реваншизм, тобто фактично – завершувати війну», – сказав глава держави.

«Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю й людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротися. І хай нагородою всім, хто бореться заради України та справедливості, буде перемога», – підсумував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, усі громадяни України долучаються до Дня спротиву російській окупації Криму. Саме 26 лютого на заклик Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації та заявили всьому світу про цілісність України. Мітинг зібрав від 5 до 10 тисяч учасників.

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Як повідомлялося, Борис Джонсон зробив позитивний прогноз щодо деокупації Криму.