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Росія перекинула на фронт війська з Калініградської області – литовський міністр

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія перекинула на фронт війська з Калініградської області – литовський міністр
Міністр: Ми аналізуємо присутність російських військ у Калінінграді і бачимо, що там порожньо
фото: LRT

«Є прямий зв'язок між обороною України та безпекою Литви»

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас розповів, що Росія повністю вивела свої сили з Калінінградської області, відправивши їх на фронт, зокрема у Курську область. Про це він заявив під час виступу на Київському безпековому форумі, передає «Укрінформ».

За його словами, є прямий зв'язок між обороною України та безпекою Литви. 

«Ви чули про Сувальський перешийок, який ми вважаємо дуже слабким місцем поблизу нашої території. Ми аналізуємо присутність російських військ у Калінінграді і бачимо, що там порожньо», – заявив міністр.

Україна, зауважив посадовець, продовжує ламати військову машину РФ, витісняти агресора з різних куточків світу та робити неможливою реалізацію інших загрозливих сценаріїв. 

Нагадаємо, у Литві митниця посилить контроль за посилками, що їдуть в потягах з РФ, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил. Це реакція на постійні спроби перевозити через потяги з Калінінградської області Росії військові товари, зокрема камуфляжний одяг, його частини та маскувальні сітки для техніки, призначені для російської армії. 

Раніше литовські прикордонники дозволили транзитному потягу Москва-Калінінград продовжити рух лише після того, як із вагонів була прибрана символіка Z, помічена на них.

До слова, міністерство економіки та інновацій Литви уклало угоду про співпрацю з українською компанією для будівництва заводу, який буде виробляти нове покоління вибухових речовин, зокрема RDX (гексоген).

Також Литва почала встановлювати протитанкові загородження у своїх аеропортах. Нещодавно аналогічні перешкоди з'явилися на кордоні з Калінінградською областю Росії. Але на цьому, як пише польська Gazeta, Вільнюс не зупинився.

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Теги: росія міністр фронт

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