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ЗСУ назвали втрати росіян у Бахмуті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ назвали втрати росіян у Бахмуті
фото з відкритих джерел

За добу відбулося вісім бойових зіткнень 

Українські сили протягом 17 липня знищили в районі Бахмута понад 80 російських окупантів, добові втрати ворога близькі до піку «поганих» днів ПВК «Вагнер», коли найманці зазнавали аналогічних поразок в особовому складі. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Череватий зазначив, що окупанти мають регулярні втрати в цій зоні фронту.

«Ці втрати вже наближаються до тих, які були за умов піку боїв з «Вагнером». Наприклад, за цю добу 81 окупант був знищений, 156 зазнали поранень», – сказав Череватий.

Він додав, що окупанти потужно відбиваються і цієї доби 556 разів завдали ударів по українським позиціям з артилерії. Також ворог здійснив чотири авіанальоти.

«Загалом – вісім боєзіткнень відбулося. В ході яких, наших воїнам, також вдалося знищити ворожий танк, дві самохідні артилерійські установки «Гвоздика», дві гармати, два безпілотних літальних комплекси «Орлан-10» і також гордість росіян – самохідний 240-мм міномет «Тюльпан» і чотири бойових склади з боєприпасами», – сказав Череватий.

Триває 509- та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби Російська Федерація завдала п’ять ракетних ударів із ЗРК С-300. Крім того, ворог завдав 34 авіаційних удари та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені діти та дорослі мирні люди, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура

Теги: окупанти інфраструктура втрати ворог

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