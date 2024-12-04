Російський олігарх Усманов пішов з посади президента Міжнародної федерації фехтування

71-річний Усманов вперше був обраний президентом FIE у 2008 році та переобраний у 2012, 2016 та 2021 роках

Росіянина замінить на посаді Еммануель Каціадакіс із Греції

Російський олігарх Алішер Усманов відмовився від посади президента Міжнародної федерації фехтування (FIE) після перемоги на виборах. Про це повідомила Шведська федерація фехтування.

Після виборів на першому засіданні новообраного виконавчого комітету FIE Усманов подав у відставку. Очікується, що росіянина замінить у статусі тимчасового президента Еммануель Каціадакіс із Греції.

Раніше Представник Усманова у коментарі журналісту Джонатану Крейну підтвердив те, що росіянин добровільно залишив посаду президента Міжнародної федерації фехтування, аби на FIE також не наклали санкції.

«Після своєї беззаперечної перемоги на виборах президента FIE Усманов заявив, що, керуючись найкращими інтересами організації, вживатиме всіх необхідних заходів для запобігання поширення юридично необґрунтованих обмежень, накладених проти нього, на FIE та її діяльність. У зв'язку з цим я повідомив Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування про добровільне призупинення виконання обов'язків і повноважень президента. Усе має вирішуватися в рамках закону та справедливості», – цитує представника Усманова журналіст Джонатан Крейн.

Нагадаємо, підсанкційного російського олігарха, близького до диктатора Володимира Путіна, Алішера Усманова було обрано новим президентом Міжнародної федерації фехтування (FIE). Останні два роки Міжнародну федерацію фехтування очолював грек Маноліс Каціадакіс.

71-річний Усманов вперше був обраний президентом FIE у 2008 році та переобраний у 2012, 2016 та 2021 роках. Усманов у 2022 році пішов з посади президента Міжнародної федерації фехтування після того, як Європейський Союз наклав на нього санкції. Також Усманов через підтримку російської агресії перебуває у санкційних списках Великої Британії, США, Канади, Швейцарії, України, Австралія, Нової Зеландії та Японії.