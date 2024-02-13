ЗСУ просунулися на одному з напрямків: аналіз ISW

Російські війська просунулися на захід від Бахмута на тлі позиційних бої

Українські війська відновили тактичні позиції приблизно за 3 кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Також ЗСУ просунулися на південний захід від Донецька. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військових

Російські та українські війська нещодавно підтвердили успіхи на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Відео з геолокацією, опубліковане 12 лютого, показує, що російські війська трохи просунулися на північний захід від району Синьківка-озеро Лиман (на північний схід від Куп'янська).

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 12 лютого, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної) і зараз діють у межах двох кілометрів від околиць Терного.

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Відеозапис із геолокацією, опублікований 11 лютого, показує, що українські війська відновили деякі тактичні позиції приблизно за три кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної).

Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої, що продовжуються на північний схід від Куп'янська в районі Іванівки, Синьківки та озера Лиман; на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки та Тимківки; на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки; на південний захід від Кремінної в районі Діброви; на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Російські війська просунулися на захід від Бахмута на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 12 лютого.

Позиційні бої тривали у районі Богданівки; на захід від Бахмута у районі Івановського; на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки; на південь від Бахмута в районі Майорського, Південного та Нью-Йорка.

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Українські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від міста 12 лютого.

Відео з геолокацією, опубліковане 11 лютого, показує, що українські сили трохи просунулися на північний схід від Побєди (південний захід від Донецька).

Позиційні бої тривали в районі Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 12 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північ від Вугледару біля Водяного; на південний схід від Великої Новосілки поблизу Пречистівки; на південний захід від Великої Новосілки поблизу Приютного.

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Українські війська підтвердили просування на заході Запорізької області на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 12 лютого.

Відео з геолокацією, опубліковане 12 лютого, показує, що українські війська просунулися на захід від П'ятихаток (28 км на північний захід від Роботиного) неподалік Кам'янського, хоча цей поступ, ймовірно, був недавнім.

Раніше повідомлялося, що Росія отримує військову перевагу в Україні завдяки більшому резерву військ і матеріальній підтримці таких країн, як Північна Корея та Китай. Тому Україні знадобиться значна військова допомога Заходу для шансу змінити ситуацію.