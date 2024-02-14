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У Криму знову лунають вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Криму знову лунають вибухи
фото ілюстративне

Гучно було у кількох районах півострова 

Сьогодні, 14 лютого, у кількох районах Криму знову пролунали вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

«Знову вибухи чути Радянському районі Криму, в будинках від вибухової хвилі двері хиталися. Утім, стовпів диму, які б підіймалися в регіоні не видно», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вибухи було чути у Нижньогірському районі Криму.

Раніше у Джанкойському районі об 11:03 було чути вибух. І після серія невеликих, повідомляють місцеві мешканці.

Згодом місцеві пабліки повідомили, що вибухи, які було чути 30-40 хв тому в Криму – це, ймовірно, утилізація боєприпасів на Старокримському полігоні в Кіровському районі. Вітер дме у бік Радянського району. У селах поблизу полігону спрацьовують сигналізації автомобілів, а у будинках обсипається штукатурка.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що цієї ночі Сили оборони разом з бійцями Головного управління розвідки Міноборони знищили великий десантний корабель Російської Федерації «Цезар Куніков».

У момент ураження корабель перебував в територіальних водах України - поблизу Алупки

 

Теги: Крим вибух

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