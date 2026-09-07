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День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

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День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
7 вересня – День воєнної розвідки України
колаж: glavcom.ua

В Україні відзначають День воєнної розвідки

Сьогодні, 7 вересня 2026 року, відзначається День воєнної розвідки України. Багато в чому саме від наших розвідників залежить успіх бойових операцій. Розвідка дозволяє чути й бачити противника, передбачати рух ворожого війська, а також проводити спецоперації на окупованих територіях та навіть в РФ. Крім того, розвідники наповнюють доказову базу щодо російської агресії та воєнних злочинів на території України.

День воєнної розвідки України щороку відзначається 7 вересня. У 2026 році ця дата припадає на понеділок. Свято має фіксовану дату, тому день його відзначення щороку не змінюється.

«Главком» пропонує привітати наших бійців «невидимого фронту» щирими словами та тематичними листівками.

Історія свята – Дня воєнної розвідки

Після розпаду Радянського Союзу і відновлення у серпні 1991 року незалежності України вище керівництво держави, розуміючи важливість створення військової організації молодої держави, першочерговим вважало необхідність формування самодостатньої системи воєнної розвідки.

Так, у лютому 1992 року почалося формування управління розвідки Головного штабу Збройних cил України. А вже 7 вересня у 1992 році, відповідно до указу президента України «Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України», у складі оборонного відомства було створено розвідувальний орган стратегічного рівня, що стало початком історії воєнної розвідки незалежної України. 

6 липня 1993 року згідно з указом президента України на базі управління розвідки Головного штабу Збройних cил України та Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України розпочалось формування Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України.

14 квітня 1994 року указом президента України Головне управління військової розвідки Міністерства оборони України було перейменовано в Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО України). З цього часу почала розвиватись комплексна, ефективна та багаторівнева система воєнної розвідки Збройних cил України.

22 березня 2001 року Верховною Радою України ухвалено Закон «Про розвідувальні органи України» – Головне управління розвідки Міністерства оборони України одержало статус спеціального органу державної влади.

7 вересня 2022 року указом президента України Володимира Зеленського був встановлений День воєнної розвідки, який відзначається щорічно.

У 2026 році від дня створення Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України минає 34 роки.

Чим займається воєнна розвідка України

Головне управління розвідки Міноборони України здійснює розвідувальну діяльність у воєнній та оборонній сферах, а також у галузях військового будівництва, військово-технічної та кібербезпеки. Серед основних завдань – своєчасне забезпечення державного та військового керівництва розвідувальною інформацією, сприяння реалізації національних інтересів та протидія зовнішнім загрозам національній безпеці.

Під час повномасштабної війни діяльність воєнної розвідки значно виходить за межі збору й аналізу інформації. Підрозділи ГУР виконують бойові та спеціальні завдання, проводять операції проти російських військових об'єктів, працюють на окупованих територіях та в тилу противника. Робота розвідників постійно змінюється та адаптується до умов сучасної війни. 

У 2026 році ГУР уперше детальніше розповів про роботу свого Науково-дослідного інституту, фахівці якого працюють на перетині військової справи та інновацій. Серед напрямів роботи інституту – космічна розвідка, геопросторовий аналіз, безпілотні системи, спеціальний зв'язок та засоби радіоелектронної боротьби. 

Привітання у прозі до Дня воєнної розвідки

Вітаю із Днем військового розвідника. Бажаю, щоб тобі під силу було дізнатися навіть найсуворішу таємницю, бажаю, щоб ніхто не зміг зупинити тебе на шляху до поставленої мети. Будь невидимий і небезпечний для ворогів, вірний товаришам і відданий важливій справі. Здоров'я, сміливості, винахідливості та удачі!

***

Сьогодні, коли Україна зі зброєю в руках змушена захищати свою територіальну цілісність, саме від вашої своєчасної й точної інформації залежить правильність найважливіших державних рішень. Хочу подякувати за вашу роботу та побажати кожному миру, міцного здоров'я, достатку, злагоди та щастя! Нехай буде плідною ваша нелегка, але така необхідна служба нашій державі.

***

Вітаю з Днем воєнного розвідника. Бажаю завжди бути в курсі всіх подій, що відбуваються, й уміти розплутувати будь-який клубок завдань. Успіхів, кмітливості та завзятості, а також упевненості, бравих сил і непереможного бойового духу!

***

Дорогі розвідники! Вітаю вас із Днем воєнної розвідки! Ваша робота є справжнім подвигом. Ви щодня працюєте в найнебезпечніших умовах, щоб захистити нашу країну від ворогів. Дякую вам за вашу сміливість, відвагу і патріотизм. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і мирного неба над головою. Слава Україні!

***

Військова розвідка – нелегка справа, але ти справляєшся з цією роботою на всі сто! Бажаю тобі багато сил, енергії, міцного здоров'я і мирного неба над головою! Нехай удача супроводжує тебе в твоїй нелегкій справі, а кожен день наповнюється новими успіхами і досягненнями!

Привітання у віршах

Розвіднику військовий – сьогодні твоє свято!
Твоя робота – важлива та надзвичайно складна.
Сьогодні уся країна спішить тебе привітати,
Побажати тобі миру та добра.
Нехай поряд завжди будуть хороші та вірні друзі.
Достаток, щастя та успіх наповнюють життя.
Здоров’я міцного бажаємо, щоб зникли всі недуги,
Щоб щастям і теплом зігрівала сім’я.

***

Сьогодні свято твоє, розвіднику,
Ми вітаєм від душі,
Ти залишайся непомічений,
Справи з успіхом верши!
Не обділяє хай життя здоров'ям,
І не буває негод на шляху,
Бажаємо дружно ми, з любов'ю,
До своєї мрії бадьоріше лети!

***

Військовий розвідник, ваше свято прийшло
І я вас зараз від душі вітаю!
Щоб в кінці все до перемоги дійшло
Від щирого серця я вам побажаю.
Нехай війна закінчиться скоріше,
Вже вам щось про це все, звичайно, відомо!
Ми віримо у вас завжди найщиріше!
Але ви про це не кажіть нікому!

***

Щирі та сердечні прийміть від нас вітання,
Розвідники військові, ми дякуємо вам!
За те, що небезпечну професію обрали
Заради України ризикуєте життям.

***

Розвіднику, тебе від душі вітаю,
У професії важливій успіхів бажаю.
Здоров'я хай буде міцним завжди,
Нехай поважає начальство тебе.
Нехай в сім'ї буде тепло і затишок,
І пам'ятай, що вдома завжди на тебе чекають.

Яскраві листівки: з Днем воєнної розвідки

День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 1
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 2
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 3
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 4
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 5
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 6
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 7
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 8
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 9
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 10
День воєнної розвідки: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 11

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Теги: розвідка Україна свято

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