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Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі
Президент Зеленський провів першу Ставку з головкомом Сирським
фото з відкритих джерел

Під час ставки було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі, де обговорювалися пріоритетні питання, зокрема було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп. Про це очільник України написав у Telegram.

«Перша Ставка в оновленому складі. Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору. Доповіді головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ. Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що було заслухано доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей щодо подальшої розбудови багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.

За словами Зеленського, було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, увечері у суботу, 10 лютого, стало відомо про призначення двох заступників головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського. Ними стали полковники Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

Кожен із заступників відповідатиме за свій напрямок: Сухаревський займеться Силами безпілотних систем, а завдання Лебеденка включають роботу над технологічним компонентом армії.

Раніше новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав генерал-майора Анатолія Баргилевича з призначенням на посаду начальника Генерального штабу.

Як відомо, у четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний указ №59/2024 був опублікований на сайті президента України. Натомість Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент Олександр Сирський

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