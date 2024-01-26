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ЗСУ вдарили з Himars по полігону окупантів під Іловайськом (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ вдарили з Himars по полігону окупантів під Іловайськом (відео)
Російські окупанти зазнали значних втрат під час удару
фото ілюстративне

За попередніми даними, на полігоні загинули 24 окупанти

У соцмережі опубліковано відео ракетного удару по полігону окупантів під Іловайськом, де проходили навчання оператори дронів.

У результаті обстрілу (імовірно, з РЗСО Himars) на військовому полігоні частини № 78528 в районі селища Покровка є загиблі та поранені військовослужбовці. Попередньо загинули 24 людини, ще четверо постраждали.

Російський інформаційний ресурс ВЧК-ОГПУ уточнив, що удару було завдано 24 січня близько 15:00.

За даними Z-військора Романова, на полігоні навчали операторів БПЛА. Причиною удару, як він пише, могло стати те, що «начальник курсів проєкту «Судний день» (Судоплатов) розіслав без будь-якої перевірки через бот незнайомим людям координати, куди приїжджати на підготовку».

Так званий батальйон імені Судоплатова створений на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Нагадаємо, раніше російські загарбники заявили про нібито обстріл військового полігону на тимчасово окупованій території Донецької області.

11 січня ЗСУ потужно вдарили з Himars по окупантах у Токмаку.

Теги: війна

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