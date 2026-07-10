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Працівники Volkswagen протестують проти звільнення 100 тисяч осіб

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Працівники Volkswagen протестують проти звільнення 100 тисяч осіб
У компанії працює майже 630 тисяч людей
фото: die sachsen news

Штат працівників Volkswagen більший, ніж у Toyota, Stellantis і Ford разом узятих

У Німеччині працівники заводів Volkswagen вийшли на акції протесту напередодні засідання наглядової ради концерну, на якому мають вирішити долю плану масштабних скорочень – під загрозою можуть опинитися до 100 тисяч робочих місць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та DW.

Засідання наглядової ради Volkswagen відбувалося у штаб-квартирі концерну в німецькому Вольфсбурзі. Гендиректор Олівер Блуме мав переконати впливову фракцію представників працівників у комітеті погодитися на скорочення в усій групі, до якої входять також бренди Audi та Porsche.

Чому штат Volkswagen став проблемою

У Volkswagen працює майже 630 тисяч людей, а з урахуванням спільних підприємств у Китаї – 680 тисяч. Це на 60% більше, ніж у Toyota, на 140% більше, ніж у Stellantis (виробляє Alfa Romeo, Citroën, FIAT, Jeep, Opel та Peugeot), і майже на 240% більше, ніж у Ford. Колись така чисельність персоналу була ознакою промислової потужності Німеччини та величезних прибутків VW, зазначає журналіст DW Нік Мартін, натомість тепер вона перетворилася на величезний тягар, що змушує компанію йти на болісні скорочення.

«Компанія виробляє багато компонентів і програмного забезпечення власними силами, що збільшує потребу в працівниках і, звісно, витрати на робочу силу», – пояснює в інтерв'ю DW аналітикиня Меган Остертаг. За її словами, витрати на виробництво автомобілів у Німеччині можуть бути «удвічі вищими, ніж у конкурентів».

Що входить у план скорочень

За даними джерел Reuters, у межах наймасштабнішої за історію компанії реструктуризації Блуме розглядає закриття чотирьох німецьких заводів – у Ганновері, Емдені, Цвікау та заводу Audi в Неккарзульмі, а також подвоєння вже погоджених раніше скорочень – до 100 тисяч робочих місць. Це накладається на угоду з профспілками 2024 року, яка передбачала скорочення 35–50 тисяч посад до 2030 року, але виключала закриття заводів у Німеччині цього десятиліття.

Ухвалити такі рішення керівництву буде непросто: половину місць у наглядовій раді концерну займають представники працівників, ще два належать федеральній землі Нижня Саксонія – великому акціонеру VW, який традиційно підтримує позицію профспілок. Профспілка IG Metall та рада працівників концерну вже заявили про намір рішуче протидіяти планам.

Серед причин, які підштовхують Volkswagen до реструктуризації, – зростання конкуренції з боку китайських автовиробників, високі мита на імпорт авто до США та падіння попиту на європейському ринку. За даними Європейської асоціації автовиробників, у перші п'ять місяців 2026 року майже кожен десятий новий автомобіль, проданий у Європі, був китайським.

Нагадаємо, про плани скорочення 50 тисяч робочих місць і закриття чотирьох заводів Volkswagen вперше повідомляв ще наприкінці червня.

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Теги: Німеччина профспілка імпорт автомобіль звільнення

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