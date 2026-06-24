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Переворот «Вагнера». Що трапилося в Росії три роки тому (фото, відео)

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Переворот «Вагнера». Що трапилося в Росії три роки тому (фото, відео)
У червні 2023 року Пригожин організував невдалий заколот проти військового керівництва РФ
Фото з відкритих джерел

Збройний виступ ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина завершився менш ніж за добу

23 червня 2023 року Росію сколихнув заколот ПВК «Вагнер». Ватажок Євген Пригожин звинуватив російське військове керівництво в ударах по своїх підрозділах, захопив штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону та вів своїх бійців на Москву. Як це було та чим закінчилось, пригадує «Главком».

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Конфлікт між засновником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та керівництвом Міноборони РФ визрівав місяцями. Пригожин публічно звинувачував тодішнього міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова у провалах на фронті та нестачі боєприпасів для «вагнерівців».

Вже ввечері 23 червня 2023 року ситуація «вибухнула».

Євген Пригожин російський бізнесмен, засновник приватної військової компанії «Вагнер» та один із найближчих соратників Володимира Путіна. У молодості був засуджений за низку кримінальних злочинів і провів кілька років у колонії. Згодом побудував ресторанний бізнес, через що отримав прізвисько «кухар Путіна», а його компанії отримували багатомільярдні державні контракти. Після початку російської агресії проти України ПВК «Вагнер» брала участь у бойових діях на Донбасі, в Сирії та інших країнах, а після повномасштабного вторгнення стала одним із ключових підрозділів російської армії.

Пригожин публічно звинуватив армію РФ у ракетному ударі по тилових таборах його найманців і закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни, насамперед з Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим.

«Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – оголосив Пригожин тоді.

Міноборони назвало заяви фейком, а Федеральна служба безпеки (ФСБ) негайно порушила проти Пригожина кримінальну справу за статтею про організацію збройного заколоту. 

«Слідчим управлінням ФСБ Росії 23 червня 2023 року законно й обґрунтовано порушено кримінальну справу стосовно Пригожина Є. В. за статтею 279 Кримінального кодексу Російської Федерації за фактом організації збройного заколоту», – повідомила генпрокуратура РФ.

День 2: Ростов і Воронеж без бою, загроза для Москви

Ранок 24 червня 2023 року шокував росіян: «вагнерівці» практично без спротиву зайшли у великі міста Росії.

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Найманці заблокували ключові військові об’єкти в Ростові-на-Дону, зокрема штаб Південного військового округу та аеродром.

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Пригожин зустрівся із заступником міністра оборони РФ Юнусом-Беком Євкуровим, вимагаючи видати йому Сергія Шойгу та Валерія Герасимова, і погрожував «піти на Москву».

Невдовзі колони бойовиків узяли під контроль військові об’єкти у Воронежі та продовжили швидкий рух на північ.

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Російський агресор Володимир Путін виступив зі зверненням, назвавши дії колишнього соратника «ударом у спину країні й народу» та наказав «нейтралізувати заколотників».

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Пригожин здаватися відмовився, заявивши, що бореться проти «корупції та обману».

Москва почала готуватися до боїв. Столицю практично ізолювали силовики, а рух цивільного транспорту трасою М4 «Дон» повністю зупинили, звільнивши смуги для військової техніки.

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На підступах до Москви почали облаштовувати озброєні блокпости, окопи та стягувати резервну техніку з прикордонних регіонів.

Слабкість Путіна: ситуацію підхопили світові медіа

Тоді, у червні 2023-го, обличчя ватажка ПВК «Вагнер» миттєво опинилося на перших шпальтах провідних міжнародних видань. Його похід на Москву й бунт проти Путіна став гарячою темою, зокрема через ганьбу міноборони РФ та самого російського диктатора.

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Головним підсумком тих 24 годин став фактичний вирок режиму Володимира Путіна, який винесла світова спільнота. Те, з якою легкістю найманці пройшли сотні кілометрів внутрішніми регіонами Росії, зруйнувало міф про тотальний контроль Кремля над власною країною.

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Раптовий фінал: переговори та розворот за крок до столиці

Коли передовим загонам «Вагнера» залишалося всього 200 км до Москви, історія зробила неочікуваний поворот.

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Увечері 24 червня 2024 року пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка оголосила, що за погодженням з Путіним він провів переговори з Пригожиним. Ватажок найманців раптово погодився зупинити рух, заявивши, що розвертає колони назад до польових таборів, аби «не проливати російську кров».

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Як пізніше повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, Лукашенко виступив гарантом безпеки для Пригожина в обмін на закриття кримінальної справи та відступ. Уже вночі «вагнерівці» поспіхом зібрали техніку та залишили військовий штаб у Ростові, завершивши свій добовий бунт так само несподівано, як і розпочали.

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Чим завершився переворот для сторін

27 червня ФСБ Росії офіційно закрила кримінальне провадження щодо збройного заколоту, організованого засновником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Причиною такого рішення стало те, що найманці добровільно відмовилися від продовження бунту. Розпочався процес вилучення у «вагнерівців» важкого озброєння, аби передати його армійцям.

Смерть Пригожина

Надвечір 23 серпня 2023 року в небі над Тверською областю РФ зазнав катастрофи приватний бізнес-джет Embraer-135, що належав очільнику ПВК «Вагнер».

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На борту перебували десять осіб, серед яких, за даними російської влади, були сам Пригожин, один із командирів ПВК Дмитро Уткін та наближений до керівництва угруповання Валерій Чекалов. Усі люди, які перебували на борту, загинули.

Після катастрофи пов'язані з ПВК «Вагнер» Telegram-канали заявляли, що літак нібито був збитий російською системою протиповітряної оборони. Місцеві жителі повідомляли, що перед падінням чули два вибухи.

Водночас більшість російських опозиційних оглядачів та західних аналітиків пов'язували авіакатастрофу із можливим усуненням Пригожина після його невдалого заколоту проти військового керівництва РФ у червні 2023 року.

27 серпня Слідчий комітет Росії заявив, що молекулярно-генетичні експертизи підтвердили особи всіх десятьох загиблих, зокрема й Євгена Пригожина.

До слова, Кирило Буданов, який на той час очолював Головне управління розвідки, казав, що ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина переконали припинити заколот, натиснувши на його «патріотичні переконання».

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Теги: путін Міноборони РФ військові переворот ПВК «Вагнер»

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