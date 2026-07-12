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«Укроборонпром» звільнив керівників двох держпідприємств після вибухів у Вишневому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Укроборонпром» звільнив керівників двох держпідприємств після вибухів у Вишневому
Руйнування у Вишневому
фото з відкритих джерел

Керівники порушили вимоги законодавства та правила безпечного зберігання боєприпасів

«Укроборонпром» після вибуху складу боєприпасів у Вишневому під Києвом, звільнив керівників двох своїх підприємств. Про це йдеться у заяві пресслужби концерну, повідомляє «Главком».

«АТ «Українська оборонна промисловість» підтримує принцип невідворотності відповідальності», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що, за результатами попереднього розслідування керівників двох державних підприємств, щодо яких встановлено порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, звільнено.

Також звільнили інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. Про яких саме осіб йдеться, в «Укроборонпромі» не уточнюють.

У відомстві запевнили, що всі винні, крім звільнення також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

«АТ УОП повністю співпрацює з СБУ та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи», – стверджує Укроборонпром.

Крім того, на всіх підприємствах Товариства триває перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати розслідування вибуху на складах у Вишневому. За його словами, вже встановлено посадовців, які всупереч закону та рішенням ставки допустили розміщення складів зі зброєю поруч із житловою забудовою. 

Як повідомлялося, місто Вишневе, що на Київщині, 6 липня зазнало найбільших руйнувань житлового сектору за весь час повномасштабної війни. Після масованої ракетної атаки РФ тут розпочалася потужна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь випалив цілі вулиці, дев’ятеро людей загинули, ще десятки дістали поранення.

Через загрозу повторної детонації з постраждалого району було евакуйовано понад 500 людей. 7 липня у Вишневому було оголошено днем жалоби. Роботи з ліквідації наслідків цієї атаки тривають і досі.

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати обставини вторинної детонації, яка сталася у Вишневому після масованої російської атаки і призвела до трагедії таких масштабів. Згодом Генштаб офіційно заявив: об'єкт у Вишневому, на якому після ракетного удару сталася детонація, не належить до сфери управління Збройних сил України. 

«Главком» побував на місці трагедії у Вишневому на третій день після атаки і поспілкувався з місцевими мешканцями, які втратили дім, а дехто – рідних.

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Теги: промисловість розслідування Укроборонпром місто правила звільнення

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