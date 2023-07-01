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Російський пропагандист, який закликав до репресій над українцями, отримав підозру

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російський пропагандист, який закликав до репресій над українцями, отримав підозру
Мардан публічно підтримав агресивну війну проти України
фото: пресслужба СБУ

Зловмисник постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України

Російський пропагандист Сергій Ключенков (більш відомий під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу, отримав підозру. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Фігурант є одним з ключових блогерів прокремлівського видання «Комсомольская правда», а також бере активну участь в ток-шоу на ще одному рупорі кремля – телеканалі «Соловьёв live».

Із самого початку повномасштабного вторгнення РФ Мардан публічно підтримав агресивну війну проти України і виправдовував воєнні злочини російських окупантів.

Задокументовано, що зловмисник постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України.

В одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив рашистам.

Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Мардана.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ);
  • ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки задокументувала злочинні дії капітана російського вантажного судна «Sparta IV» Олексія Терещенка, який причетний до ведення агресивної війни проти України. 

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Теги: СБУ правосуддя населення пропагандист

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