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Голова Фонду держмайна анонсував хвилю зміни керівників держпідприємств

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Голова Фонду держмайна анонсував хвилю зміни керівників держпідприємств
Новий керівник Фонду держмайна Дмитро Наталуха розповів скільки директорів держпідприємств уже замінили
фото із відкритих джерел

Наталуха: Ми вже оголосили 40 нових вакансій

Фонд державного майна продовжує масштабне оновлення керівного складу державних підприємств після проведеного аудиту. За чотири місяці роботи нової команди вже оголошено десятки конкурсів на керівні посади, а на низці підприємств змінили не лише директорів, а й членів наглядових рад. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Кадрові зміни стали одним із перших напрямків роботи після аналізу стану державних активів. «За моєї каденції, яка триває вже понад чотири місяці, десь 40 нових вакансій ми точно оголосили. Призначили близько 20 нових керівників – і на тих підприємствах, де їх взагалі не було, і на тих, де змінили попереднє керівництво», – розповів Наталуха.

Очільник Фонду уточнив, що зміни стосуються не лише директорів підприємств, а й органів корпоративного управління. За його словами, на окремих державних підприємствах наглядові ради не формувалися роками, хоча їхнє існування було передбачене статутними документами.

«Наприклад, за статутом наглядова рада передбачена, але ніхто просто не піднімав питання її призначення, чи не продовжував контракти, не оголошував конкурс, просто директор одноосібно працював і все», – зазначив він.

Наталуха також повідомив, що аудит виявив значну кількість державних підприємств, які фактично втратили економічну доцільність існування. «Ми підрахували: неліквідних держпідприємств, діяльність яких, напевно, варто припинити – десь 70-80%», – заявив голова ФДМУ.

Водночас він наголосив, що кадрові рішення ухвалюються індивідуально. Частину керівників залишають на посадах, якщо підприємства демонструють позитивні результати роботи.

Основним критерієм оцінки є виконання фінансових планів, однак перевірки на місцях нерідко виявляють проблеми, які неможливо побачити у звітності. За словами Наталухи, під час інвентаризацій Фонд стикається з випадками, коли окремі виробничі потужності державних підприємств використовуються приватними особами.

«На місцях з’ясовується, що є додаткові потужності, які використовуються не підприємством, а якимись приватними особами, інколи навіть без формальних договорів», – зазначив він.

Очільник Фонду підкреслив, що саме тому його команда змушена регулярно проводити виїзні перевірки та детальні інвентаризації активів.

Нагадаємо, раніше Дмитро Наталуха повідомив, що аудит Фонду державного майна виявив серйозні проблеми в управлінні держактивами. За його словами, понад половина підприємств, які перебувають на балансі ФДМУ, фактично існують лише на папері, а значна частина стратегічних активів роками накопичувала борги та втрачала інвестиційну привабливість.

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Теги: Фонд державного майна майно Дмитро Наталуха

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