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Київ задихається від смогу (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Київ задихається від смогу (відео)
Нині індекс забруднення повітря у Києві становить 54 за норми у 50
фото: glavcom.ua

Тривала спека провокує природні займання в екосистемах, є високий ризик горіння трав’яного настилу в лісах та на торфовищах

У Києві та Вишгороді суттєво погіршується стан повітря. Містяни скаржаться, що у повітрі стоїть запах горілого і нічим дихати, особливо під вечір. Про це люди пишуть у соцмережах, інформує «Главком».

Нині Київ перебуває на 68 місці у світовому рейтингу забруднення повітря у містах. Наразі ситуація у столиці описується як «середня». Нині індекс забруднення повітря у Києві становить 54 за норми у 50. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Як розповів tsn.ua еколог Олександр Соколенко, причин для забруднення повітря є декілька. Передусім це наслідки пожеж після російських ракетних обстрілів. Крім того, тривала спека провокує природні займання в екосистемах – є високий ризик горіння трав’яного настилу в лісах та на торфовищах. Зокрема, зараз спалахнула пожежа у Чорнобильській зоні.

Цю інформацію підтвердили в ДСНС Київської області, проте запевнили, що пожежа не є масштабною.

Київ задихається від смогу (відео) фото 1

Погіршення стану повітря безпосередньо у Києві еколог пояснює так званим фотохімічним смогом. Він утворюється влітку в періоди антициклонів, коли тримається тривала, сонячна та спекотна погода.

«Річ у тому, що сонце прискорює хімічні реакції у повітрі, зокрема між токсичними речовинами. Відповідно, відбувається, по-перше, прискорення реакцій, а по-друге, їх накопичення в шарі повітря біля та довкола землі, оскільки вітер відсутній або дуже слабкий. Тому у літні періоди за такої антициклональної спекотної погоди найчастіше погіршується стан повітря в агломераціях, великих містах або на територіях, які можуть викидати у повітря певні речовини – ТЕЦ, ТЕС та інші. Тож це стандартна ситуація для Києва, коли формується тривала літня сонячна та спекотна погода і стан повітря значно погіршується», – розповів Олександр Соколенко.

Еколог додає, якщо цей період триватиме дуже довго і не буде опадів, а навколо міста виникатимуть природні локальні пожежі, то стан повітря у Києві стане ще гіршим, ніж є зараз.

У таких випадках фахівці рекомендують зачинити вікна, не виходити без потреби на вулицю та пити більше води.

Нагадаємо, наприкінці червня у Києві та Київській області очікується різке та суттєве підвищення температури повітря. Синоптики попереджають про можливі збої в роботі комунальних служб та транспорту через спеку. 

Тим часом, хвиля екстремальної спеки в Європі встановила нові рекорди і забрала щонайменше 40 людей – усі вони втопилися у водоймах, шукаючи рятунку від нестерпної спеки з 18 червня. Четвер, 25 червня, синоптики називають найгіршим днем цієї хвилі спеки.

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Теги: пожежа Київ спека повітря вітер відео Сонце погода

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