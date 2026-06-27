Київ задихається від смогу (відео)

Тривала спека провокує природні займання в екосистемах, є високий ризик горіння трав’яного настилу в лісах та на торфовищах

У Києві та Вишгороді суттєво погіршується стан повітря. Містяни скаржаться, що у повітрі стоїть запах горілого і нічим дихати, особливо під вечір. Про це люди пишуть у соцмережах, інформує «Главком».

Нині Київ перебуває на 68 місці у світовому рейтингу забруднення повітря у містах. Наразі ситуація у столиці описується як «середня». Нині індекс забруднення повітря у Києві становить 54 за норми у 50. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

❗️Київ затягнуло сильним смогом: у місті важко дихати



Над столицею з’явився густий дим та відчувається сильний запах гару, характерний для масштабних лісових пожеж або горіння торфовищ.



За попередніми даними сервісу SaveEcoBot, причиною смогу може бути пожежа в районі Прип'яті.… pic.twitter.com/OORL66XTYT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 27, 2026

Як розповів tsn.ua еколог Олександр Соколенко, причин для забруднення повітря є декілька. Передусім це наслідки пожеж після російських ракетних обстрілів. Крім того, тривала спека провокує природні займання в екосистемах – є високий ризик горіння трав’яного настилу в лісах та на торфовищах. Зокрема, зараз спалахнула пожежа у Чорнобильській зоні.

Цю інформацію підтвердили в ДСНС Київської області, проте запевнили, що пожежа не є масштабною.

Погіршення стану повітря безпосередньо у Києві еколог пояснює так званим фотохімічним смогом. Він утворюється влітку в періоди антициклонів, коли тримається тривала, сонячна та спекотна погода.

«Річ у тому, що сонце прискорює хімічні реакції у повітрі, зокрема між токсичними речовинами. Відповідно, відбувається, по-перше, прискорення реакцій, а по-друге, їх накопичення в шарі повітря біля та довкола землі, оскільки вітер відсутній або дуже слабкий. Тому у літні періоди за такої антициклональної спекотної погоди найчастіше погіршується стан повітря в агломераціях, великих містах або на територіях, які можуть викидати у повітря певні речовини – ТЕЦ, ТЕС та інші. Тож це стандартна ситуація для Києва, коли формується тривала літня сонячна та спекотна погода і стан повітря значно погіршується», – розповів Олександр Соколенко.

Еколог додає, якщо цей період триватиме дуже довго і не буде опадів, а навколо міста виникатимуть природні локальні пожежі, то стан повітря у Києві стане ще гіршим, ніж є зараз.

У таких випадках фахівці рекомендують зачинити вікна, не виходити без потреби на вулицю та пити більше води.

Нагадаємо, наприкінці червня у Києві та Київській області очікується різке та суттєве підвищення температури повітря. Синоптики попереджають про можливі збої в роботі комунальних служб та транспорту через спеку.

Тим часом, хвиля екстремальної спеки в Європі встановила нові рекорди і забрала щонайменше 40 людей – усі вони втопилися у водоймах, шукаючи рятунку від нестерпної спеки з 18 червня. Четвер, 25 червня, синоптики називають найгіршим днем цієї хвилі спеки.