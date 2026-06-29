«Укренерго» анонсувало відключення світла в усіх областях

Графіки відключень діятимуть з 17:00 до 22:00

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 30 червня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть за таких графіком:

17:00 – 22:00 – для промисловості та бізнесу

17:00 – 22:00 – погодинні відключення для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги)

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)», – попередило «Укренерго».

Нагадаємо, раніше місцеві обленерго попередили, що графіки обмеження споживання світла, можливо, діятимуть на Івано-Франківщині, Черкащині, Миколаївщині та Запоріжжі 30 червня в період з 16:00 до 22:00.

До слова, через підвищення температури найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко підкреслив: «Варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими».