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«Укренерго» анонсувало відключення світла в усіх областях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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«Укренерго» анонсувало відключення світла в усіх областях
«Укренерго» попередило про відключення світла 30 червня
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень діятимуть з 17:00 до 22:00

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 30 червня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть за таких графіком:

  • 17:00 – 22:00 – для промисловості та бізнесу
  • 17:00 – 22:00 – погодинні відключення для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги)

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)», – попередило «Укренерго».

Нагадаємо, раніше місцеві обленерго попередили, що графіки обмеження споживання світла, можливо, діятимуть на Івано-Франківщині, Черкащині, Миколаївщині та Запоріжжі 30 червня в період з 16:00 до 22:00. 

До слова, через підвищення температури найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Гендиректор Yasno Сергій Коваленко підкреслив: «Варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими».

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Теги: електроенергія Укренерго відключення відключення світла

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