У Севастополі введено графік відключення світла

У ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим

Частина окупованого Криму залишилася без світла через пошкодження в електромережах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Крименерго».

«У зв’язку з пошкодженнями в електричних мережах відбулося часткове відключення споживачів Північно-західного, Центрального та Південнобережного енергорайонів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв додав, що у місті введено графік тимчасового відключення електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи чули у Сімферополі, Керчі, Севастополі та інших містах.

Зокрема, Володимир Зеленський підтвердив, що уночі Сили оборони вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. За словами Зеленського, уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Опісля нічної атаки в окупованому Криму повністю заборонили продаж пального цивільним. «Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено продаж палива як за готівку та безготівковим розрахунком, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо продаватиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим», – йдеться у повідомленні Аксьонова.