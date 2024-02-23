Зеленський незабаром відвідає Вірменію

Очікується, що президент Зеленський прибуде в Єреван у березні

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Вірменію. Дата візиту остаточно не підтверджена. Про це повідомляє Factor TV.

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Видання вказує, що зараз готується візит президента України до Вірменії. На поточний момент з українською стороною ведуться переговори про терміни.

«Очікується, що Володимир Зеленський прибуде в Єреван у березні», – пише видання.

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Повірений у справах України у Вірменії Валерій Лобач не спростував цю інформацію журналістам.

Спочатку Лобачу поставили запитання про можливі наслідки російсько-української війни на Південному Кавказі, на що дипломат відповів, що «насправді, зараз можна багато чого сказати, але я поки що нічого не можу сказати».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що від самого початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Вірменія не була союзником Росії.

Раніше Пашинян поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).