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Банкова обговорила питання безпеки із торгівельним партнером РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова обговорила питання безпеки із торгівельним партнером РФ
Єрмак наголосив, що Україна посилює роботу з імплементації «формули миру»
фото: Офіс президента

Єрмак пояснив Довалу позицію України щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з питань національної безпеки Індії Аджитом Кумаром Довалом.  Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Як зазначається, під час розмови Єрмак пояснив Довалу позицію України щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права, базуючись на українській «формули миру».

Також керівник Банкової наголосив, що Україна посилює роботу з імплементації «формули миру» та підготовки до проведення цього року Глобального саміту миру. Він зазначив, що українська сторона активно працює над залученням якомога ширшого кола лідерів провідних країн Глобального Півдня.

Єрмак та радник з питань національної безпеки Індії домовилися продовжувати конструктивний діалог, зокрема у контексті цьогорічного головування Індії у «Групі двадцяти» (G20).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань через Міністерство закордонних справ викликало референта посольства України в Індії Артема Дашутіна для вручення підозри. Про це йдеться в розслідуванні «Главкома» «Діти лейтенанта Дашутіна. Індійські пригоди».

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Теги: Україна Андрій Єрмак радник Індія

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