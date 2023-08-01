Банкова обговорила питання безпеки із торгівельним партнером РФ

Єрмак пояснив Довалу позицію України щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником з питань національної безпеки Індії Аджитом Кумаром Довалом. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

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Як зазначається, під час розмови Єрмак пояснив Довалу позицію України щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН і міжнародного права, базуючись на українській «формули миру».

Також керівник Банкової наголосив, що Україна посилює роботу з імплементації «формули миру» та підготовки до проведення цього року Глобального саміту миру. Він зазначив, що українська сторона активно працює над залученням якомога ширшого кола лідерів провідних країн Глобального Півдня.

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Єрмак та радник з питань національної безпеки Індії домовилися продовжувати конструктивний діалог, зокрема у контексті цьогорічного головування Індії у «Групі двадцяти» (G20).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань через Міністерство закордонних справ викликало референта посольства України в Індії Артема Дашутіна для вручення підозри. Про це йдеться в розслідуванні «Главкома» «Діти лейтенанта Дашутіна. Індійські пригоди».