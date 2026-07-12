Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран знову заявив про закриття Ормузу – США завдали удару

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Іран знову заявив про закриття Ормузу – США завдали удару
Ормузькою протокою до війни проходило близько 20% світових поставок нафти
фото: Getty Images, з відкритих джерел

КВІР заявив, що відкриє протоку лише після припинення «втручання» США

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про закриття Ормузької протоки для судноплавства – заява пролунала за кілька годин до дедлайну, який Вашингтон встановив Тегерану для визнання протоки відкритою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios та ClashReport.

Що заявив КВІР

Військово-морські сили КВІР повідомили, що судно проігнорувало навігаційні накази в Ормузькій протоці, після чого його зупинили попереджувальним вогнем. «Ормузька протока буде закритою до подальшого повідомлення та до припинення втручання США, і жодному судну не буде дозволено проходити через неї», –  йдеться у заяві.

Подібні заяви КВІР звучали в цій війні вже неодноразово – і так само неодноразово їх протягом кількох годин спростовувало американське Центральне командування (CENTCOM), наполягаючи, що комерційні судна продовжують проходити протокою. Цього разу заява з'явилася на тлі різкого загострення й жорсткого ультиматуму з боку Вашингтона.

Ультиматум до суботи

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану до кінця суботи публічно визнати, що Ормузька протока відкрита, і взяти зобов'язання припинити обстріли комерційних суден. Про це заявили троє американських посадовців в кулуарній розмові з журналістами Axios. Вашингтон наполягає: Тегеран порушив меморандум про взаєморозуміння, підписаний три тижні тому, регулярно обстрілюючи цивільні судна в протоці та навколо неї.

За словами одного з посадовців, нездатність Ірану виконати відносно просту умову ставить під сумнів його готовність дотримуватися значно складнішої ядерної угоди. Інший додав прямо: якщо позиція Тегеран не зміниться до суботи, «це буде не найкращий для них день».

Саме в суботу в Маскаті мають зустрітися міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та його оманський колега Бадр аль-Бусаїді – у Вашингтоні очікують, що після цих переговорів Тегеран оприлюднить публічну заяву.

Внутрішня боротьба в Тегерані

Американські посадовці кажуть, що всередині іранського режиму триває боротьба щодо того, як виконувати меморандум і які кроки робити далі в переговорах зі США. За їхньою версією, іранська сторона сама звернулася до Вашингтона з проханням продовжити переговори після кількох днів взаємних обстрілів, визнавши: «Ми схибили. Ми зробили помилку». Речник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї це заперечив, наполягаючи, що ініціатива зустрічі в Оману належала катарським посередникам.

США завдали третьої за тиждень серії ударів по Ірану через атаку на судно в Ормузі

Сьогодні о 19:15 за східним часом Збройні сили США розпочали третю цього тижня серію ударів по Ірану – у відповідь на атаку КВІР на контейнерне судно M/V GFS Galaxy під прапором Кіпру, який проходив Ормузькою протокою. 

За даними CENTCOM, один цивільний член екіпажу судна зник безвісти, а саме судно не може продовжити рейс через пожежу на борту та значні пошкодження машинного відділення. «Ірану надали ще одну можливість продемонструвати дотримання Меморандуму про взаєморозуміння після того, як його притягнули до відповідальності за попередні атаки на комерційні судна, однак він знову нею не скористався», – йдеться в заяві командування. Там уточнили, що удари завдаються за наказом головнокомандувача.

Журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на американського посадовця, повідомив, що КВІР запустив по судну ракету, внаслідок влучання якої воно отримало серйозні пошкодження.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив: «Іран прийняв надзвичайно невдале рішення. Тепер настав час розплати».

Нагадаємо, супутникові знімки зафіксували, що Іран потайки відновлює розбомблені ядерні об'єкти – саме на тлі цього стало відомо про суботній ультиматум Вашингтона щодо Ормузу.

Читайте також:

Теги: міністр Іран війна Дональд Трамп Меморандум Вашингтон переговори КВІР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Трампа не сумніваються у схваленні угоди зі сторони Ізраїлю
Білий дім впевнений, що Ізраїль підтримає угоду між США та Іраном
12 червня, 23:20
Гурт Metallica розчарував українців
Гурт Metallica, який підтримував Україну, заявив про співпрацю з путіністами
18 червня, 13:05
«Привітання» з Днем РФ. Уражено нафтопереробний завод у Нижньокамську
«Привітання» з Днем РФ. Уражено нафтопереробний завод у Нижньокамську
12 червня, 08:43
Глава МЗС наголосив, що протибалістична оборона має стати спільною справою всієї Європи
Засідання Ради ЄС. Сибіга порівняв удар по Києво-Печерській лаврі з пожежею в Нотр-Дамі
15 червня, 16:09
18 червня безпілотники атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня
CNN: Вибухи у Москві зруйнували ізоляцію Путіна від реалій війни
20 червня, 01:15
Трамп: Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими і будемо змушені військовими силами завершити роботу
Трамп заявив, що Іран порушив угоду про припинення вогню
28 червня, 03:31
Оптичне волокно для FPV-дронів у Добропіллі
Reuters: Росія знайшла спосіб обходити захист українських електропідстанцій
10 липня, 16:13
У судових засіданнях обвинувачений не визнавав вини
Адвокат пакетом бренду Louis Vuitton побив киянку. Що вирішив суд
7 липня, 18:00
Попри заяви Трампа США продовжують переговори з Іраном
Брехня Трампа вилізла назовні. Переговори з Іраном так і не припинилися – ABC News
10 липня, 09:38

Політика

НАТО назвало критичний період для конфлікту з Росією
НАТО назвало критичний період для конфлікту з Росією
Іран відповів на ультиматум США заявою про закриття Ормузу
Іран відповів на ультиматум США заявою про закриття Ормузу
Паливна криза в Росії: дефіцит вдарив по цінах на харчі
Паливна криза в Росії: дефіцит вдарив по цінах на харчі
Крихітний острів допомагає Росії обходити західні санкції - розслідування
Крихітний острів допомагає Росії обходити західні санкції - розслідування
Навроцький закликав парламент заборонити в Польщі червоно-чорний прапор
Навроцький закликав парламент заборонити в Польщі червоно-чорний прапор
Санду висунула кандидата на посаду прем’єр-міністра Молдови
Санду висунула кандидата на посаду прем’єр-міністра Молдови

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
6 липня, 18:09
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua