Іран знову заявив про закриття Ормузу – США завдали удару

КВІР заявив, що відкриє протоку лише після припинення «втручання» США

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про закриття Ормузької протоки для судноплавства – заява пролунала за кілька годин до дедлайну, який Вашингтон встановив Тегерану для визнання протоки відкритою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios та ClashReport.

Що заявив КВІР

Військово-морські сили КВІР повідомили, що судно проігнорувало навігаційні накази в Ормузькій протоці, після чого його зупинили попереджувальним вогнем. «Ормузька протока буде закритою до подальшого повідомлення та до припинення втручання США, і жодному судну не буде дозволено проходити через неї», – йдеться у заяві.

Подібні заяви КВІР звучали в цій війні вже неодноразово – і так само неодноразово їх протягом кількох годин спростовувало американське Центральне командування (CENTCOM), наполягаючи, що комерційні судна продовжують проходити протокою. Цього разу заява з'явилася на тлі різкого загострення й жорсткого ультиматуму з боку Вашингтона.

Ультиматум до суботи

Адміністрація Трампа вимагає від Ірану до кінця суботи публічно визнати, що Ормузька протока відкрита, і взяти зобов'язання припинити обстріли комерційних суден. Про це заявили троє американських посадовців в кулуарній розмові з журналістами Axios. Вашингтон наполягає: Тегеран порушив меморандум про взаєморозуміння, підписаний три тижні тому, регулярно обстрілюючи цивільні судна в протоці та навколо неї.

За словами одного з посадовців, нездатність Ірану виконати відносно просту умову ставить під сумнів його готовність дотримуватися значно складнішої ядерної угоди. Інший додав прямо: якщо позиція Тегеран не зміниться до суботи, «це буде не найкращий для них день».

Саме в суботу в Маскаті мають зустрітися міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та його оманський колега Бадр аль-Бусаїді – у Вашингтоні очікують, що після цих переговорів Тегеран оприлюднить публічну заяву.

Внутрішня боротьба в Тегерані

Американські посадовці кажуть, що всередині іранського режиму триває боротьба щодо того, як виконувати меморандум і які кроки робити далі в переговорах зі США. За їхньою версією, іранська сторона сама звернулася до Вашингтона з проханням продовжити переговори після кількох днів взаємних обстрілів, визнавши: «Ми схибили. Ми зробили помилку». Речник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї це заперечив, наполягаючи, що ініціатива зустрічі в Оману належала катарським посередникам.

США завдали третьої за тиждень серії ударів по Ірану через атаку на судно в Ормузі

Сьогодні о 19:15 за східним часом Збройні сили США розпочали третю цього тижня серію ударів по Ірану – у відповідь на атаку КВІР на контейнерне судно M/V GFS Galaxy під прапором Кіпру, який проходив Ормузькою протокою.

За даними CENTCOM, один цивільний член екіпажу судна зник безвісти, а саме судно не може продовжити рейс через пожежу на борту та значні пошкодження машинного відділення. «Ірану надали ще одну можливість продемонструвати дотримання Меморандуму про взаєморозуміння після того, як його притягнули до відповідальності за попередні атаки на комерційні судна, однак він знову нею не скористався», – йдеться в заяві командування. Там уточнили, що удари завдаються за наказом головнокомандувача.

Журналіст Axios Барак Равід, посилаючись на американського посадовця, повідомив, що КВІР запустив по судну ракету, внаслідок влучання якої воно отримало серйозні пошкодження.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив: «Іран прийняв надзвичайно невдале рішення. Тепер настав час розплати».

Нагадаємо, супутникові знімки зафіксували, що Іран потайки відновлює розбомблені ядерні об'єкти – саме на тлі цього стало відомо про суботній ультиматум Вашингтона щодо Ормузу.