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У Чернівцях для ремонту сходів на площі використали надгробки: що кажуть у мерії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Чернівцях для ремонту сходів на площі використали надгробки: що кажуть у мерії
Сходи на площі перед філармонією були збудовані близько 20-ти років тому, капітальної заміни плит з того часу не було, лише їх ремонт
фото: Яна Брус/Facebook

Підрядник стверджує, що плитку не змінювали, лише переклали ту, що була

У Чернівцях сходи площі Філармонії відремонтували за допомогою надгробків. Плити із фрагментами портрета помітив депутат міської ради, колишній мер міста Олексій Каспрук. Відповідні знімки він 17 липня опублікував у мережі, повідомляє «Главком».

«Я пів години був в ступорі... ШІ? Провокація? Фотошоп?! Ні. Вже підтверджено. «Заактовано». Сходи площі Філармонії відремонтували надгробками», – написав депутат.

У Чернівцях для ремонту сходів на площі використали надгробки: що кажуть у мерії фото 1

Пізніше побачене підтвердила депутатка міськради Яна Брус.

«Так, це правда! Сходи на площі Філармонії відремонтували гранітними плитами із зображеннями померлих… Для бюджету міста, за теперішніми мірками, це обійшлося не так уже й дорого - всього якихось 190 тисяч гривень. Але як?», – обурилася Яна Брус.

У Чернівцях для ремонту сходів на площі використали надгробки: що кажуть у мерії фото 2

Утім, вранці 18 липня зображень померлих не було. Світлину виклала колишня заступниця голови Чернівецької райради Людмила Кушнір.

Депутатка Яна Брус припустила, що зображення уночі затерли.

У Чернівцях для ремонту сходів на площі використали надгробки: що кажуть у мерії фото 3

Як зазначено в тендері, підрядником, який ремонтував сходинки, є ТОВ «Спабуд» із Великого Кучурова. У тендері зазначено, що йдеться про поточний ремонт сходинок, вартість робіт – 190 тис. грн.

Як розповів у коментарі molbuk.ua керівник фірми Олег Кердей, жодну плитку на сходинках не замінювали. Лише переклали ту, що є.

«Вочевидь, під час робіт плитки були брудні і працівники не побачили, яким боком їх встановлюють. Але жодну плитку не замінювали – встановили ті, що були ще з того часу, коли облаштовували площу Філармонії. Але дивно, що це помітили лише зараз, адже відбувся Петрівський ярмарок, багато людей ходили довкола, і ніхто нічого не бачив. Будемо розбиратися, як це все взагалі трапилося», – сказав Олег Кердей.

На ситуацію відреагував також Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Там запевнили, що ретельно з’ясовуватимуть обставини того, що трапилося.

«Сходи на площі перед філармонією були збудовані близько 20-ти років тому. Капітальної заміни плит з того часу не було, лише їх ремонт. Цього року теж плитку лише перекладали. Відкритим залишається питання, чи ймовірно надмогильні плити були поставлені з фото всередину ще з часу будівництва сходів?

Окремо буде перевірено документацію та інші обставини, які допоможуть дати повну й об'єктивну відповідь про походження матеріалів та підрядників.

Для нас принципово не залишити жодного питання без відповіді. Ми ретельно перевіримо всі обставини цієї ситуації та відкрито повідомимо громаді про результати. Якщо перевірка виявить порушення чи відповідальних за них осіб, це матиме відповідні наслідки», – ідеться у дописі Департаменту інфраструктури та благоустрою.

Нагадаємо, у селі Осколі Ізюмського району в ніч проти 11 липня невідомі вивезли з центрального кладовища пам'ятник воїнам Другої світової війни – танк Т-70. Він був встановлений на братській могилі екіпажу, який загинув під час визволення села.

Також на Берковецькому кладовищі Києва кілька тижнів поспіль орудують чоловіки, які крадуть і перепродають квіти, що приносять на могили героям, та підлітки, які забирають особисті речі загиблих військових. 

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Теги: депутат ремонт Олексій Каспрук Чернівці

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