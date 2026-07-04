Арбузов візьме участь у виборах від партії «Справедлива Росія»

Колишній віцепрем’єр-міністр України в уряді Миколи Азарова, ексголова Національного банку України регіонал Сергій Арбузов балотуватиметься до Державної Думи РФ. Як повідомляє «Главком», про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що Арбузов візьме участь у виборах від партії «Справедлива Росія».

Нагадаємо, що головне слідче управління Генеральної прокуратури України з травня 2014 року розслідувало кримінальну справу щодо колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова. Він підозрюється, що використовуючи своє службове становище у власних інтересах, в порушення вимог ст. 19 Закону України «Про Національний банк України», розтратив кошти Національного банку України, через незаконне створення ТОВ «Банківське телебачення», афілійованим власником якого був сам Арбузов та фінансування упродовж 2011-2013 рр. господарської діяльності цього підприємства з метою отримання прибутку від його діяльності та привласнення коштів на загальну суму 220 млн грн.

19 травня 2014 року Арбузову було повідомлено підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

З червня 2014 року Сергій Арбузов перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.

У січні 2019 року Генпрокуратура завершила розслідування щодо Арбузова.

Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти чотирьох осіб, які пов'язані з Росією. Серед них колишній перший віцепрем'єр-міністр України, у 2014 тимчасово виконував обов'язки прем'єра Сергій Арбузов.