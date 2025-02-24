Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому Росія диктує правила війни? Американський генерал Бен Ходжес вказав Європі на помилку

Катерина Чернишова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому Росія диктує правила війни? Американський генерал Бен Ходжес вказав Європі на помилку
Бен Ходжес: «Насправді росіяни – боягузи, якщо вони бачать сильний опір»
фото: Delfi

Бен Ходжес наполягає на введенні в Україну європейських військових сил

Європейська спільнота мала б висловити одностайну готовність надати Україні сили для гарантування дотримання режиму припинення вогню. Натомість конкретних дій на тлі мирних ініціатив досі немає. Саме тому Росія вирішила, що має право повністю керувати ситуацією. Таку думку висловив генерал США Бен Ходжес під час інтерв'ю для литовського телеканалу Delfi.

«Тепер росіяни звісно ж кажуть, мовляв, ні за що, жодна країна НАТО не має там бути. Чому Росія може диктувати ці умови? Україна може запрошувати будь-кого. Ми маємо дати зрозуміти, що коли буде припинення вогню – там будуть європейські сили», – наголосив генерал США у ході інтерв`ю литовському телеканалу Delfi.

Наступним кроком після введення контингенту, на думку Ходжеса, могла б стати військова допомога США у сферах розвідки, авіації, логістики та інших. Він припускає, що для Вашингтону така позиція насправді була б прийнятною. Щодо оборонних потужностей Європи Ходжес запевнив – військових сил насправді багато, якби всі країни об`єдналися разом.

Ходжес наголошує: «Я гадаю, що це не відсутність можливостей. Це відсутність волі у більшості європейських країн, щоб визнати це. Тоді не сидіть тут і не жалійтеся, що ви не можете покластися на США. Підніміть свій зад і робіть що-небудь».

 «Україна потребує не миротворців у м`яких, білих шоломах та на білих авто, які мали члени місії ОБСЄ. Це мають бути підготовлені, навчені військові, оснащені усією необхідною технікою та повноваженнями наносити удари у відповідь. З історії ми знаємо, що росіяни поважають лише силу. Якщо вони бачать, що ми слабкі – вони просто продовжуватимуть. Врешті-решт, насправді росіяни – боягузи, якщо вони бачать сильний опір», – запевняє генерал. 

У разі провалу мирних перемовин найбільшу ціну, крім України, заплатять такі країни, як Фінляндія, Польща, Латвія, Литва. Водночас лідери саме цих країн висловлюють непохитну підтримку Україні. 

Також Ходжес підкреслив: Росія не зацікавлена у справжній мирній угоді з Україною та не хоче брати участь у будь-якому процесі, де Україна розглядається, як законна, суверенна держава. 

Раніше «Главком» повідомляв, що Зеленський передав Трампу список режимів припинення вогню, які порушила РФ. Президент України продовжує наполягати на тому, що Україна, Європа та США мають сидіти за столом переговорів навпроти Росії. Тим часом, Російська Федерація висловила готовність до переговорів і з Україною, і з Європою. Проте, активні бойові дії буде завершено тільки у випадку, якщо результати переговорів задовільнять РФ. 

Читайте також:

Теги: військова допомога росіяни Україна військові Європа війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Чому Росія диктує правила війни? Американський генерал Бен Ходжес вказав Європі на помилку
Чому Росія диктує правила війни? Американський генерал Бен Ходжес вказав Європі на помилку
Автор фрази про русскій воєнний корабль на роковини вторгнення звернувся до українців
Автор фрази про русскій воєнний корабль на роковини вторгнення звернувся до українців
Маск проти Пентагону, ФБР та Держдепу: чому держпрацівники оголосили бойкот
Маск проти Пентагону, ФБР та Держдепу: чому держпрацівники оголосили бойкот
Перший день великої війни: як це було. Сім відео, що увійшли в історію
Перший день великої війни: як це було. Сім відео, що увійшли в історію
Масний тиждень: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Масний тиждень: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Загинула у рідному Маріуполі у перші дні війни. Згадаймо Вікторію Подолянську
Загинула у рідному Маріуполі у перші дні війни. Згадаймо Вікторію Подолянську

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
61K
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
9148
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
7737
У Києві перекрито низку вулиць, станція «Майдан Незалежності» працює з обмеженнями

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua