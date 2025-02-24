Чому Росія диктує правила війни? Американський генерал Бен Ходжес вказав Європі на помилку

Бен Ходжес наполягає на введенні в Україну європейських військових сил

Європейська спільнота мала б висловити одностайну готовність надати Україні сили для гарантування дотримання режиму припинення вогню. Натомість конкретних дій на тлі мирних ініціатив досі немає. Саме тому Росія вирішила, що має право повністю керувати ситуацією. Таку думку висловив генерал США Бен Ходжес під час інтерв'ю для литовського телеканалу Delfi.

«Тепер росіяни звісно ж кажуть, мовляв, ні за що, жодна країна НАТО не має там бути. Чому Росія може диктувати ці умови? Україна може запрошувати будь-кого. Ми маємо дати зрозуміти, що коли буде припинення вогню – там будуть європейські сили», – наголосив генерал США у ході інтерв`ю литовському телеканалу Delfi.

Наступним кроком після введення контингенту, на думку Ходжеса, могла б стати військова допомога США у сферах розвідки, авіації, логістики та інших. Він припускає, що для Вашингтону така позиція насправді була б прийнятною. Щодо оборонних потужностей Європи Ходжес запевнив – військових сил насправді багато, якби всі країни об`єдналися разом.

Ходжес наголошує: «Я гадаю, що це не відсутність можливостей. Це відсутність волі у більшості європейських країн, щоб визнати це. Тоді не сидіть тут і не жалійтеся, що ви не можете покластися на США. Підніміть свій зад і робіть що-небудь».

«Україна потребує не миротворців у м`яких, білих шоломах та на білих авто, які мали члени місії ОБСЄ. Це мають бути підготовлені, навчені військові, оснащені усією необхідною технікою та повноваженнями наносити удари у відповідь. З історії ми знаємо, що росіяни поважають лише силу. Якщо вони бачать, що ми слабкі – вони просто продовжуватимуть. Врешті-решт, насправді росіяни – боягузи, якщо вони бачать сильний опір», – запевняє генерал.

У разі провалу мирних перемовин найбільшу ціну, крім України, заплатять такі країни, як Фінляндія, Польща, Латвія, Литва. Водночас лідери саме цих країн висловлюють непохитну підтримку Україні.

Також Ходжес підкреслив: Росія не зацікавлена у справжній мирній угоді з Україною та не хоче брати участь у будь-якому процесі, де Україна розглядається, як законна, суверенна держава.

Раніше «Главком» повідомляв, що Зеленський передав Трампу список режимів припинення вогню, які порушила РФ. Президент України продовжує наполягати на тому, що Україна, Європа та США мають сидіти за столом переговорів навпроти Росії. Тим часом, Російська Федерація висловила готовність до переговорів і з Україною, і з Європою. Проте, активні бойові дії буде завершено тільки у випадку, якщо результати переговорів задовільнять РФ.